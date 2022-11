Chase expande su programa de subvención de $5,000 para ayudar a que más familias hispanas y latinas puedan comprar vivienda

Escucha este artículo Escucha este artículo

Chase anunció la expansión de su subvención Homebuyer Grant de $5,000 a casi 5,000 comunidades hispanas y latinas en 20 mercados del país. La subvención se puede aplicar al pago inicial y los costos de cierre—dos de las mayores barreras para muchos compradores de vivienda.

“La subvención respalda el compromiso a largo plazo de Chase para empoderar a los vecindarios afroamericanos, hispanos y latinos,” dijo Cerita Battles, jefa de préstamos comunitarios y asequibles de Chase. “Como industria, continuamos enfrentándonos al desafío de pensar de manera diferente sobre cómo avanzamos la equidad racial y cerramos la brecha de riqueza a través de la propiedad de la vivienda. Creemos que esta expansión es un paso en la dirección correcta, así como una inversión directa en las familias estadounidenses y las diversas comunidades en las que viven y prosperan.”

La subvención de $5,000:

· Está disponible en hipotecas DreaMaker, Standard Agency, FHA y VA

· Se puede utilizar para costos de cierre, el pago inicial y/o para puntos de hipoteca que pueden reducir la tasa de interés

· Se puede combinar con el beneficio educativo de $500 para compradores de vivienda al comprar una vivienda con una hipoteca DreaMaker y completar un curso aprobado

· Está disponible para propiedades localizadas en áreas selectas, según la designación del Censo

· Se puede utilizar para hipotecas de compra de residencia primaria solamente

En 2021, Chase lanzó la subvención de $5,000 en 6,700 áreas designadas por el Censo como predominantemente afroamericanas. Priorizó esas áreas debido a la marcada brecha en la tasa de propiedad de vivienda, que según el informe 2021 State of Housing in Black America del U.S Census Bureau es de 44.6% para las personas afroamericanas y 74.2% para las personas blancas.

Aunque la tasa de propiedad de vivienda entre personas hispanas y latinas en 2021 fue de 48.4%, el Urban Institute estima que ese grupo podría constituir hasta un 70% del crecimiento en la tasa de propiedad de vivienda durante los próximos 20 años. Además, el 40.8% de los adultos latinos menores de 45 años están listos para una hipoteca, según el informe 2021 State of Hispanic Homeownership de la National Association of Hispanic Real Estate Professionals.

“La subvención Homebuyer Grant ayuda a aliviar parte del estrés que conlleva el pago inicial y los costos de cierre. Esos son dos de los mayores obstáculos con los que luchan muchos clientes, incluso cuando aportan menos del 20% de pago inicial”, dijo Fredy Peñaranda, propietario de Fredy Peñaranda Team en eXp Realty, con sede en Houston. “La subvención realmente hace que la propiedad de vivienda sea más accesible para los compradores en las comunidades afroamericanas e hispanas, más aún cuando se combina con otros recursos de Chase u otras subvenciones disponibles a nivel local”.

La subvención Homebuyer Grant es parte de un programa de crédito de propósito especial que Chase desarrolló acorde a los requisitos federales. Está disponible para la compra de propiedades localizadas en comunidades identificadas por el U.S. Census como mayormente afroamericanas, hispanas o latinas.

Para averiguar si una propiedad califica para la subvención de $5,000, haz clic, llama o visita una sucursal para hablar con un asesor de préstamos hipotecarios.

A finales de este año, Chase planea estrenar una función de búsqueda de asistencia para compradores de vivienda en Chase.com. Los clientes podrán ingresar una dirección para ver si la propiedad es elegible para la subvención Homebuyer Grant y otros recursos financieros que puedan estar disponibles.

Mientras tanto, Chase Home Lending continúa agregando recursos para facilitar la propiedad de vivienda para todos los clientes a través de:

Veterans Purchase Closing Cost Benefit: Chase anunció recientemente un Beneficio de Costo de Cierre de Compra del VA de $2,000 para veteranos, miembros del servicio y sus familias. El beneficio está disponible al comprar una casa con un préstamo hipotecario VA. También se puede usar en conjunto con la subvención para compradores de vivienda de Chase, hasta $5,000 en vecindarios elegibles, y la garantía de cierre de $5,000.

Steps To Homeownership: Chase inició un nuevo programa de educación para compradores de vivienda en conjunto con un grupo selecto de organizaciones sin fines de lucro. Steps to Homeownership busca ayudar a los consumidores que no están listos para la compra de una casa pero desean prepararse para ello. El programa ofrece orientación sobre presupuestos, asesoramiento crediticio y una evaluación de la salud financiera a los posibles compradores. Chase ha forjado asociaciones con organizaciones sin fines de lucro que brindan asesoramiento sobre vivienda en más de 30 mercados en todo el país.

Podcast Beginner to Buyer: Chase lanzó episodios en español de su podcast Beginner to Buyer en YouTube. El podcast desglosa el proceso de compra de vivienda, un tema especialmente útil para los compradores primerizos. Los episodios cubren temas como miedos comunes o conceptos erróneos sobre el proceso de compra, incluyendo por dónde empezar y cómo navegar lo que puede parecer un proceso abrumador.

