Anuncian un nuevo programa piloto para apoyar las producciones cinematográficas en todo Los Ángeles

La alcaldesa Bass se unió este 21 de abril de 2026, al concejal Adrin Nazarian y a líderes de la industria del entretenimiento de Los Ángeles para presentar un nuevo programa piloto que brindará apoyo directo a producciones cinematográficas de todos los tamaños en Los Ángeles. Como resultado de su Directiva Ejecutiva 11 , el Departamento de Transporte ofrece un 20 % de descuento en los estacionamientos propiedad del LADOT en toda la ciudad.

“Mientras que los anteriores líderes de la ciudad dieron la espalda a la industria del entretenimiento, mi administración está cambiando de rumbo al priorizar el éxito de nuestras producciones cinematográficas locales”, declaró el alcalde Bass. “Con socios como el concejal Nazarian y los líderes de nuestra industria local, estamos transformando las conversaciones en acciones y creando empleos bien remunerados y sindicalizados que impulsarán nuestra economía local. En resumen, jamás permitiré que nadie nos arrebate nuestro lugar como capital mundial del entretenimiento”.

“En el último año he impulsado siete mociones en el Ayuntamiento para simplificar las regulaciones y revitalizar la industria cinematográfica en Los Ángeles”, declaró el concejal Adrin Nazarian. “Actualmente tengo ocho más en comisión, incluido el Programa LA Creator Pass, que exime del pago de tasas municipales a la industria cinematográfica independiente. La gente me dice que la industria de Hollywood está muriendo. Yo les digo: ‘¡Eso no sucederá mientras yo esté aquí!’”

El Departamento de Transporte (LADOT) lanza un descuento del 20 % en el estacionamiento en más de 100 estacionamientos administrados por LADOT. Un obstáculo importante para las producciones de todos los tamaños son los costos de estacionamiento del equipo, los camiones, los vehículos de producción y los remolques necesarios para el rodaje. Este programa piloto facilitará y abaratará las operaciones de las producciones en Los Ángeles, al tiempo que garantizará la fluidez de las actividades diarias para los residentes y las empresas.

El alcalde Bass visitó las obras de Echelon Studios Hollywood, un nuevo complejo de estudios que ofrecerá 600.000 pies cuadrados de instalaciones completas. El diseño dinámico del estudio contará con platós, oficinas de producción e impresionantes vistas de las colinas de Hollywood. Se prevé su inauguración a finales de año, y los permisos para Echelon Studios Hollywood se tramitaron con rapidez gracias a un servicio personalizado que se implementó durante la gestión del alcalde Bass para apoyar el desarrollo de estudios en todo Los Ángeles.

La ciudad y el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) utilizarán este programa piloto para recopilar datos y comprender mejor su viabilidad, garantizando así su sostenibilidad a largo plazo. Se espera que la Comisión de Transporte de la ciudad apruebe el programa piloto en su reunión del 14 de mayo. El descuento se aplicará a las producciones que utilicen un terreno durante un máximo de una semana por ubicación.

Invertir en la industria emblemática de Los Ángeles

Entre los avances adicionales para fortalecer la industria del entretenimiento bajo la Directiva Ejecutiva 11 del alcalde Bass se incluyen:

Las tarifas de filmación en el Observatorio Griffith se han reducido en un 70%.

La Biblioteca Central ha reabierto sus puertas para rodajes después de más de una década.

El Puerto de Los Ángeles ha reducido a la mitad el tiempo necesario para revisar las solicitudes de permisos de rodaje.

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) ha ampliado el horario de su personal para garantizar la tramitación oportuna de las solicitudes de colocación de señalización en la vía pública y de los cambios necesarios para las producciones locales.

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) ha preaprobado ciertos cierres en el centro de Los Ángeles, lo que permite a FilmLA autorizar el cierre de carriles en las aceras y de calles locales de acuerdo con las directrices establecidas.

Desde que entró en vigor la directiva del alcalde, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha identificado actividades y lugares donde se puede prescindir o reducir la asignación de personal.

Además, el nombramiento de Steve Kang, presidente de la Junta de Obras Públicas, como enlace del alcalde con la industria del cine y la televisión, ha simplificado muchos de los obstáculos cotidianos que enfrentan las producciones en Los Ángeles. Al brindar un servicio personalizado y abordar los problemas directamente a medida que surgen, el enlace del alcalde garantiza que las producciones reciban apoyo oportuno y que la ciudad siga siendo un socio favorable para la industria cinematográfica.

Recientemente, el alcalde Bass tomó medidas ejecutivas para dar la bienvenida a producciones como Baywatch de regreso a Los Ángeles. Esto se produce tras su apoyo a la histórica aprobación del programa ampliado de créditos fiscales para cine y televisión del gobernador Newsom. Además, el alcalde Bass se unió a Cinespace y East End Studios para celebrar la gran inauguración de sus nuevos campus en Los Ángeles.

La alcaldesa Bass ha impulsado la industria emblemática de Los Ángeles desde que era presidenta de la Asamblea Estatal, supervisando la aprobación del Programa Inaugural de Créditos Fiscales para Cine y Televisión. Ahora, como alcaldesa, ha utilizado su autoridad para centrarse en simplificar los procesos municipales y brindar un excelente servicio al cliente, para que los creadores y los equipos puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer, en la ciudad que mejor lo hace.

El alcalde Bass también creó un Consejo de la Industria del Entretenimiento para aprovechar la experiencia de los líderes del sector y emitió la Directiva Ejecutiva 8 para apoyar a la industria a nivel local, incluyendo el establecimiento de reuniones mensuales de grupos de trabajo con departamentos clave y partes interesadas de la industria, y exigiendo que todos los departamentos tengan un enlace designado para la producción de cine y televisión.

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