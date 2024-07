Anuncian una nueva asociación para atender a los jóvenes de crianza temporal de Los Ángeles

Aprovechando sus esfuerzos para enfrentar la crisis de las personas sin hogar y evitar que los angelinos caigan en la calle, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se unió hoy al Fondo del Alcalde de Los Ángeles, el Centro de Derecho Infantil de California y la Fundación RightWay para anunciar una asociación que ayudará conectar a los adultos jóvenes que salen del cuidado de crianza en Los Ángeles con servicios que incluyen navegación sobre viviendas, preparación y colocación laboral, educación financiera y más.

La falta de vivienda afecta desproporcionadamente a los angelinos que han pasado tiempo en el sistema de bienestar infantil. Cuando un joven de crianza cumple 18 o 21 años, se le priva de todo apoyo y se le deja que se las arregle solo. Al menos el 30% de los ex jóvenes en hogares de acogida se quedan sin hogar o son encarcelados dentro de los dos años de haber abandonado el sistema. Para abordar la falta de vivienda en general, Los Ángeles está trabajando para enfrentar las políticas que conducen a las causas de la falta de vivienda dentro del sistema de bienestar infantil, el sistema de justicia penal, el sistema de tratamiento de adicciones y salud mental, y más. Esta asociación se basa en el anuncio realizado por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) el mes pasado con los resultados del Conteo puntual de personas sin hogar de 2024 , que mostró una disminución de las personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles por primera vez en seis años y reducciones históricas en el número de personas sin hogar en las calles.

«La falta de vivienda afecta a las personas con experiencia en el sistema de cuidado de crianza a un ritmo desproporcionado en comparación con sus pares, razón por la cual el anuncio de hoy es tan importante», dijo la alcaldesa Karen Bass . «El programa We Are LA del Fondo del Alcalde se está expandiendo nuevamente para atender a los adultos jóvenes que envejecen fuera del sistema de cuidado de crianza. Sabemos que no podemos resolver esta crisis solo con vivienda; también necesitamos servicios adaptados a las necesidades específicas de aquellos que quieren venir. «Estos servicios críticos y oportunidades de vivienda estable para los angelinos que salen del cuidado de crianza impulsarán nuestros esfuerzos para evitar que las personas se queden sin hogar en primer lugar».

El Fondo del Alcalde de Los Ángeles es un 501(c)(3) independiente que reúne a empresas, filantropía, el sector sin fines de lucro y el gobierno local para abordar las necesidades más urgentes de todos los angelinos. Su principal programa de prevención de la falta de vivienda, We Are LA, conecta a los angelinos en riesgo de desalojo con recursos disponibles para ayudarlos a permanecer en sus hogares o estabilizar su vivienda. Los trabajadores sociales del programa examinan y conectan a los angelinos con programas para los que ya califican, como CalFresh, MediCal, asistencia para el cuidado infantil y créditos fiscales obtenidos. Aproximadamente el 60% de las personas y familias a las que ha asistido el programa reportan viviendas estables, y muchos otros aún están trabajando en el proceso.

El programa We Are LA Children and Youth extenderá este mismo modelo a los jóvenes que salen del sistema de cuidado de crianza, emparejando a cada joven que sale del sistema con un asistente social capacitado que ha estado en el sistema de cuidado de crianza para conectarlos con los recursos disponibles y ayudarlos. vivienda segura para ellos. We Are LA se está asociando con Children’s Law Center y The RightWay Foundation para brindar estos nuevos servicios.

«Estos jóvenes corren el riesgo de quedarse sin hogar de forma crónica y debemos asegurarnos de que no lo hagan», dijo Conway Collis, presidente y director ejecutivo del Fondo del Alcalde de Los Ángeles . “Como estado, estos son nuestros hijos. Tenemos que ayudarlos de la misma manera que ayudamos a nuestros propios hijos y nietos. Los servicios y la vivienda para los adultos jóvenes que abandonan el sistema no pueden esperar porque muchos están dejando el cuidado de crianza en este momento sin la ayuda que necesitan: casi 25 adultos jóvenes por mes, todos los meses”.

“El Centro de Derecho Infantil de California es optimista en cuanto a que esta asociación con el Fondo del Alcalde y la Fundación Right Way evitará que los jóvenes que están envejeciendo y que ya no están en hogares de crianza caigan en la calle; y que a medida que lleguen a la edad adulta, no solo tendrán una vivienda estable, sino que también estarán equipados con las habilidades, los servicios de apoyo y los recursos que necesitan para prosperar, crecer y convertirse en la persona que sueñan ser en cada etapa de su vida adulta. ”, dijo Leslie Starr Heimov, directora ejecutiva del Centro de Derecho Infantil de California . “A través de recursos continuos y gestión de casos, los jóvenes tendrán la red de seguridad y el apoyo que todos necesitamos para estar preparados para los obstáculos inevitables pero aún imprevistos en el camino y las curvas que la vida pueda presentarnos”.

Annissa Jiménez, trabajadora social de la Fundación RightWay , se quedó sin hogar después de salir del sistema de cuidado de crianza. Pasó cinco años sin una vivienda estable antes de encontrar ayuda en RightWay. “Dejar el cuidado de crianza es difícil”, dijo Jiménez. “Estar en un hogar de acogida también es difícil. No te prepara para vivir solo. Lo que estamos haciendo aquí es muy importante: ayudar a los jóvenes a encontrar vivienda, empleo y el resto de la asistencia que necesitan para pasar a una vida adulta estable y saludable”.

“No fue hasta que tuve una vivienda que pude terminar la escuela secundaria, que fue uno de mis primeros logros, conseguir un trabajo, conservarlo y conseguir un automóvil”, dijo Mercedes Jackson , cliente del Instituto Nacional de Jóvenes en Crianza. . “Comencé a sentirme muy bien conmigo mismo. Es sorprendente cómo tener una vivienda puede ayudar en todas estas otras áreas que no parecen estar relacionadas con la vivienda e incluso ayuda con la salud mental”.

