Ayude a erradicar el cáncer de mama

Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, y ​​el Servicio Postal de EE. UU. recuerda a sus clientes que pueden ayudar a financiar la causa comprando la estampilla de Investigación del Cáncer de Mama.

Estas estampillas semipostales autoadhesivas de 90 centavos están disponibles todo el año en pliegos de 20 para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Cada estampilla tiene una tarifa de 1 onza de correo de primera clase. Las estampillas están disponibles en oficinas de correos de todo el país, en línea en usps.com , por correo a través del catálogo de USA Philatelic o llamando al 800-STAMP-24 (800-782-6724).

La cantidad que el Servicio Postal aporta a la investigación del cáncer de mama se determina por la diferencia entre el precio de compra de 90 centavos y la tarifa de correo de primera clase vigente al momento de la compra, menos cualquier costo incurrido por USPS. La distribución de la contribución del Servicio Postal está especificada por ley: el 70 % se destina a los Institutos Nacionales de Salud y el 30 % al programa de investigación médica del Departamento de Defensa. El sello ha recaudado aproximadamente 98 millones de dólares desde su emisión en 1998.

El sello de Investigación del Cáncer de Mama fue el primer sello semipostal en la historia de Estados Unidos. En 1997, el Congreso lo autorizó con el propósito específico de recaudar fondos del público estadounidense para ayudar a encontrar una cura para el cáncer de mama. La legislación fue reautorizada por la Ley de Reautorización para la Eliminación del Cáncer de Mama de 2019, que extendió la autorización de venta del sello hasta 2027.

Además del sello de Investigación del Cáncer de Mama, el Servicio Postal ofrece otros tres sellos para recaudar fondos: el sello semipostal «Salvando Especies en Desaparición», emitido por primera vez en 2011; el sello semipostal «Alzheimer», emitido en 2017; y el sello semipostal «Curando el TEPT», emitido en 2019.

Los cuatro sellos ayudan a recaudar dinero para causas de interés público nacional y están disponibles para su compra durante todo el año.

