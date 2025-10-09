Visión y Compromiso celebra octubre de 2025 como el Mes de las Promotoras de California

María Lemus de Visión y Compromiso y representantes de la Red de Promotoras y la Red de Trabajadores de Salud Comunitarios se unieron a la asambleísta Celeste Rodríguez en Sacramento el mes pasado cuando los legisladores aprobaron la Resolución del Mes de las Promotoras de 2025 que reconoce a octubre como el Mes de las Promotoras.

Visión y Compromiso celebra con orgullo octubre como el Mes de las Promotoras en California. La Asamblea Estatal de California reconoció oficialmente octubre de 2025 como el Mes de las Promotoras mediante la Resolución 58 de la Cámara de Representantes, presentada por la asambleísta Celeste Rodríguez y coescrita por más de 60 asambleístas de todo el estado. Esto marca un hito importante para la salud comunitaria, la justicia y la equidad en el estado.

“Las promotoras son el corazón y la fuerza de nuestras comunidades”, afirmó María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso. “Durante más de dos décadas, hemos presenciado cómo su servicio de corazón ha transformado vidas y generado confianza donde más importa. Este reconocimiento reafirma el poder de las promotoras como crucial para el bienestar comunitario duradero”.

Las promotoras y los trabajadores de salud comunitarios son vínculos de confianza entre sus comunidades y los proveedores de servicios sociales y de salud. Al compartir el mismo idioma, la misma cultura y las mismas experiencias vividas que las personas a las que sirven, derriban las barreras a la atención y la educación que suelen enfrentar tanto las comunidades nativas como las inmigrantes. Las promotoras pueden ser voluntarias o trabajadoras remuneradas, conocidas como educadoras de pares, defensoras de la salud, educadoras familiares o navegadoras del sistema. Generan confianza y mejoran los resultados de salud y fortalecen a las familias en toda California.

La resolución de la Asamblea respalda formalmente la labor de las promotoras como esencial para el bienestar y la resiliencia de las comunidades californianas y reconoce a Visión y Compromiso por su liderazgo en el apoyo a esta vital fuerza laboral. También exige políticas e inversiones más sólidas para ampliar la capacitación, fortalecer las trayectorias profesionales e integrar la labor de las promotoras en todos los sectores para satisfacer las necesidades cambiantes de las diversas comunidades de California.

Para conmemorar este reconocimiento, Visión y Compromiso y su red estatal de promotoras organizarán celebraciones comunitarias, conferencias y eventos de reconocimiento durante todo octubre. Las actividades se llevarán a cabo en toda California, en regiones como el Área de la Bahía, la Costa Central, Inland Empire, Los Ángeles, el Condado de Orange, San Diego y el Valle Central.

