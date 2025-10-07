Las pequeñas empresas de Los Ángeles pueden conseguir contratos municipales

La alcaldesa Karen Bass anima a los propietarios de pequeñas empresas y emprendedores locales a solicitar el Programa de Financiamiento de Contratos de la Ciudad, diseñado por la alcaldesa Bass para ayudar a las pequeñas empresas a aprovechar las oportunidades de contratación. Un millón de dólares en fondos para establecer y facilitar el programa se proporcionó a través de una alianza público-privada con el Banco de California, que trasladó su sede a la Ciudad de Los Ángeles durante el primer año de mandato de la alcaldesa Bass.

El alcalde Bass creó este programa sabiendo que muchas pequeñas empresas no pueden competir por contratos municipales por falta de capital de trabajo para cubrir los costos iniciales mientras la ciudad procesa sus pagos. Gracias a esta nueva iniciativa, los propietarios de pequeñas empresas podrán obtener préstamos competitivos para financiar los costos asociados con el cumplimiento del nuevo contrato municipal. Estos préstamos ayudarán a obtener los fondos iniciales necesarios para cubrir los costos directos del contrato, como materiales, equipos y la contratación de personal, para cumplir con los contratos municipales que, de otro modo, podrían ser un desafío.

“Abrir Los Ángeles a los negocios significa convertir al Ayuntamiento en un defensor de los negocios”, dijo el alcalde Bass . “Animo a las pequeñas empresas a solicitar el programa de financiamiento de contratos con el apoyo y la financiación del Banco de California. Con estos fondos, pueden ser más competitivas para obtener y mantener contratos municipales. Con grandes eventos en el horizonte, queremos asegurarnos de que las pequeñas empresas y las empresas locales tengan una nueva vía con el programa de financiamiento de contratos para competir por contratos municipales ahora y en el futuro”.

“Como el mayor banco independiente con sede en Los Ángeles y el tercer banco más grande con sede en California, Banc of California se enorgullece de apoyar a las pequeñas empresas a través del programa de financiamiento de contratos del alcalde Bass”, declaró Jared Wolff, presidente y director ejecutivo de Banc of California . “La región de Los Ángeles contribuye significativamente a la economía de California y a la economía nacional. Necesitamos soluciones público-privadas como esta para acelerar la reconstrucción y garantizar que la ciudad esté lista para ser el centro de atención en la próxima Copa Mundial y los Juegos Olímpicos de 2028. Cuando las empresas de Los Ángeles, de todos los tamaños, pueden competir y prosperar, se produce un impacto positivo más amplio en la economía”.

El Programa de Financiamiento de Contratos de la Ciudad brindará a las pequeñas empresas locales la oportunidad de experimentar el proceso de contratación y comprender los pasos necesarios para convertirse en contratistas municipales. Esta experiencia, junto con la programación creada en ProcureLA del Alcalde, ayudará a las pequeñas empresas a estar preparadas para las numerosas oportunidades de contratación disponibles para la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos de 2028, así como para las urgentes obras de reconstrucción en Pacific Palisades. Este es un componente fundamental del enfoque del Alcalde Bass en las pequeñas empresas y las oportunidades para que las pequeñas empresas de nuestra ciudad crezcan y prosperen con tantos eventos de talla mundial que se celebrarán en Los Ángeles en los próximos meses y años.

Requisitos de elegibilidad del Programa de Financiamiento de Contratos:

Las empresas deben estar ubicadas en la ciudad o el condado de Los Ángeles.

Las empresas deben estar en proceso de obtener un Contrato de Servicios Profesionales con la Ciudad de Los Ángeles.

Las empresas deben tener un Certificado de Registro Fiscal de Actividades Económicas.

Las empresas deben competir por contratos de servicios profesionales. Estos servicios incluyen arquitectura e ingeniería, recursos humanos y dotación de personal, consultoría, servicios legales, peritaje, contabilidad, marketing y relaciones públicas, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo, y gestión de proyectos.

El Programa de Financiamiento de Contratos de la Ciudad establece alianzas financieras innovadoras que permiten que un número ilimitado de empresas elegibles soliciten el programa y compitan por la financiación. Los préstamos para prestatarios calificados serán financiados por las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario asociadas con la Ciudad: Lendistry y el Consorcio Pacífico Asiático para el Empleo (PACE).

Compartir esta nota