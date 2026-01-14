California invierte $202 millones para ampliar opciones de transporte más limpio en las comunidades más afectadas por la contaminación

Caltrans anunció hoy la asignación de $202 millones a 143 proyectos locales de transporte limpio para priorizar el transporte público y las opciones de vehículos eléctricos en las comunidades de California más afectadas por la contaminación. Los proyectos están financiados por California Climate Investment (CCI) a través del Programa de Operación de Tránsito con Bajas Emisiones de Carbono (LCTOP), que ha invertido más de $1.4 mil millones en proyectos de reducción de carbono durante la última década.

“En colaboración con las agencias de transporte locales, estamos construyendo una California próspera y más conectada al invertir en proyectos que mejorarán los servicios para todos los usuarios de las carreteras y ayudarán al estado a alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos”, declaró la directora de Caltrans, Dina El-Tawansy. “Estos proyectos de transporte limpio servirán mejor a las comunidades más afectadas por la contaminación atmosférica, ampliarán el servicio de autobús y tren, apoyarán programas de tarifas gratuitas o reducidas y fomentarán viajes en automóvil más cortos y menos frecuentes”.

La CCI destina miles de millones de dólares del programa Cap-and-Invest a fortalecer la economía y mejorar la salud pública y el medio ambiente, especialmente en comunidades desfavorecidas. Está diseñada para reducir los gases de efecto invernadero de las principales fuentes de emisiones de California, impulsar la innovación y guiar al estado hacia una economía de energía limpia.

LCTOP ha financiado 1,548 proyectos para ayudar a las agencias de tránsito locales a lanzar servicios de tránsito nuevos o ampliados, comprar vehículos de flota de cero emisiones, construir infraestructura de cero emisiones y hacer que el transporte público sea más asequible.

Algunos de los proyectos que se beneficiarán de la financiación de LCTOP incluyen:

Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles – Operaciones de la Línea A del Metro: $48.7 millones para la operación del tren ligero de la Línea A del Metro. El servicio de transporte ampliado cubre 44 estaciones y opera los siete días de la semana.

Autoridad de Tránsito del Lago – Proyecto de Mejora de Paradas de Autobús 2025: $173,000 para la compra e instalación de nueve refugios para paradas de autobús, bancos y portabicicletas en ubicaciones en las ciudades de Clearlake y Lakeport y las áreas no incorporadas de Nice y Lucerne.

Condado de Nevada – Programa de subsidio de tarifas para pases de bajos ingresos de Nevada County Connects: $86,000 para un programa de subsidio de tarifas diseñado para apoyar y mejorar las opciones de movilidad para personas de bajos ingresos.

Ciudad de San Francisco – Muni gratuito para personas mayores, personas con discapacidades y jóvenes: $18 millones para operar el programa Muni gratuito que reduce o elimina las tarifas de Muni para el servicio regular para personas mayores, personas con discapacidades y jóvenes.

Distrito de Tránsito Golden Empire (GET) – Construcción de un Sistema de Red Inteligente para cinco Vehículos Eléctricos: $1.5 millones para construir un sistema de «Red Inteligente» de 250 kW, independiente de la red, detrás del parquímetro. Este sistema de red inteligente se alimenta con electricidad solar almacenada en tres grandes baterías durante el día y se despliega a través de cargadores de vehículos eléctricos durante sus horas de carga programadas por la noche. Esta red permitirá a GET cargar los cinco nuevos vehículos eléctricos.

Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego – Adquisición de autobuses eléctricos de batería: $8,5 millones para adquirir hasta 23 autobuses eléctricos de batería de 40 pies para reemplazar los autobuses de gas natural comprimido que habrán llegado al final de su vida útil.

