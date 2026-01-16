Feria, gratuita y abierta al público, diseñada para conectar a los propietarios de viviendas con diversos servicios disponibles

El asesor del condado de Los Ángeles, Jeff Prang, se dispone a organizar la próxima Feria de recursos para propietarios de viviendas en persona en Inglewood mientras une fuerzas con el Centro de Esperanza-Corporación de Desarrollo Comunitario y la Junta de Agentes Inmobiliarios de Inglewood para una feria informativa que cubra temas importantes, como la Proposición 19, así como las implicaciones del impuesto a la propiedad para la herencia familiar y la muerte de un propietario, y mucho más.

La feria, gratuita y abierta al público, está diseñada para conectar a los propietarios de viviendas con diversos servicios disponibles, incluyendo ahorros en el impuesto predial tras un desastre natural (reclamación por infortunio y calamidad) o qué hacer en caso de fallecimiento del propietario, por mencionar solo algunos temas. La feria está programada para el 31 de enero en el Centro de la Esperanza en Inglewood. Los detalles se encuentran a continuación.

Entre los departamentos del condado que participarán se incluyen el Tesorero y el Recaudador de Impuestos y el de Asuntos del Consumidor y las Empresas, por nombrar solo algunos, así como empresas privadas y organizaciones locales, como la Cámara de Comercio de Inglewood, que también ofrecen servicios al público. La lista de participantes se actualizará próximamente.

“ Estas Ferias de Recursos presenciales atraen a cientos de visitantes deseosos de conocer los servicios vitales del Condado disponibles, y anticipamos una gran afluencia”, declaró el asesor Jeff Prang . “Su popularidad va en aumento a medida que las celebramos a lo largo del año en varios lugares del Condado, así que le recomendamos inscribirse con anticipación”.

Compartir esta nota