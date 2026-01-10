El alcalde Bass emite una declaración tras la amenaza de la Casa Blanca 

La alcaldesa Karen Bass emitió hoy la siguiente declaración:

La Administración amenaza con recortar fondos cruciales para alimentos y cuidado infantil mientras el presidente continúa su ataque político contra los estados demócratas. Estas acciones deberían conmocionar a todos los estadounidenses.

El presidente le dijo al pueblo estadounidense que reduciría los costos y les facilitaría la vida. En cambio, ha aumentado los costos de millones de trabajadores estadounidenses con impuestos arancelarios, ha provocado aumentos masivos en las primas de atención médica para millones de estadounidenses y ahora, literalmente, les está quitando la comida y el cuidado infantil a los más vulnerables: los niños.

“Programas como TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas), SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y otros programas de asistencia para el cuidado infantil ayudan a los padres que trabajan a conservar su empleo, garantizar que sus hijos estén bien cuidados y mantener comida en la mesa; recortar estos recursos crea un daño real e incertidumbre en comunidades que ya enfrentan costos crecientes.

Al mismo tiempo, las familias se enfrentan a la posible expiración de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, lo que incrementará los costos de la atención médica y obligará a tomar decisiones imposibles entre la atención médica y las necesidades básicas. La atención médica asequible, la seguridad alimentaria y el cuidado infantil no son cuestiones partidistas; son esenciales para la estabilidad y el bienestar de nuestras comunidades, y ninguna familia debería pagar el precio de las maniobras políticas.

“Aplaudo a la Cámara por aprobar un paquete de gastos de tres proyectos de ley para ayudar a evitar otro cierre del gobierno, e insto al Senado a tomar medidas similares.

La Ciudad de Los Ángeles está monitoreando activamente estos acontecimientos y trabajando en estrecha colaboración con socios en todos los niveles de gobierno para garantizar que los angelinos sigan recibiendo el apoyo que necesitan. A través delDepartamento de Inversión Comunitaria para Familias , la Ciudad está conectando a las familias con los Centros FamilySource para que sigan recibiendo servicios esenciales, como distribuciones semanales de alimentos, asistencia con los servicios públicos y el alquiler, y otros apoyos esenciales. La Ciudad también se está coordinando con nuestros Centros WorkSource para brindar servicios de apoyo a quienes buscan empleo y a trabajadores de bajos ingresos, a la vez que continúa priorizando a las personas mayores ofreciendo comidas en más de 180 sitios en todo Los Ángeles.

Compartir esta nota