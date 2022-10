California ocupa el puesto número 1 para la mayoría de los avistamientos de ovnis

Escucha este artículo Escucha este artículo

Área 51. Roswell. Encuentros cercanos. Los ovnis extraterrestres y los extraterrestres nos rodean, desde las películas hasta los amados videojuegos y, últimamente, los informes oficiales del Pentágono. ¿Quién no ha mirado hacia el cielo nocturno y se ha preguntado: «¿Estamos solos?»

Pero, ¿qué estados de la nación tienen más encuentros cercanos con ovnis que otros? Analizamos datos de la base de datos del Centro Nacional de Informes de OVNIs (NUFORC) y encuestamos a más de 1000 estadounidenses en todo el país sobre ovnis, extraterrestres y sus películas extraterrestres favoritas. Esto es lo que encontramos:

Informes OVNI

Si bien algunos podrían suponer que Nevada, hogar de la llamada «Área 51», podría llevarse a casa el primer premio por avistamientos de extraterrestres, la dorada California se lleva la palma con casi el DOBLE de avistamientos que cualquier otro estado con 15,401. Según NUFORC, que ha estado informando sobre avistamientos de ovnis desde 1974, los otros estados principales incluyen Florida, Washington, Texas, Nueva York y Pensilvania. Nuevo México, hogar del famoso ovni Roswell, ocupa el puesto 28, mientras que Nevada ocupa el puesto 27.

Aquellos que deseen evitar los ovnis por completo deben mudarse a las Dakotas, ¡tienen la menor cantidad de avistamientos de ovnis en la nación!

Avistamientos de ovnis en los últimos 5 años

Los últimos años han mostrado un aumento en los avistamientos de ovnis, especialmente cuando se compara la cantidad de informes con la población del estado. Hay un aumento en los avistamientos en los estados del noroeste del Pacífico, el oeste de las montañas y Nueva Inglaterra, y Idaho presenta la mayor cantidad de avistamientos en los últimos 5 años. A Idaho le siguen New Hampshire, Montana, Vermont y Nuevo México.

En su mayor parte, parece que los extraterrestres evitan ir al sur de Mason-Dixon: los tres estados con la menor cantidad de avistamientos en los últimos cinco años son Texas, Louisiana y Mississippi.

Cualquiera que sea la razón, ya sea un mejor acceso a Internet o una mayor atención al cielo, ¡está claro que los ovnis (y los extraterrestres) frecuentan ciertos estados!

Comparación de los últimos cinco años con todos los tiempos

Algunos estados realmente están experimentando un renacimiento de avistamientos de ovnis en los últimos 5 años. Los estados formalmente tranquilos como Idaho y Connecticut muestran que un tercio de sus avistamientos totales han ocurrido solo en los últimos cinco años. Otros estados, como Illinois, se encuentran en una zona seca de ovnis: los últimos cinco años solo representan el 16% de sus avistamientos.

Estados Unidos quiere creer

Parece que el agente especial Fox Mulder de Expediente X ya no es una minoría: ¡el 78% de los estadounidenses cree en los ovnis! Más de 1 de cada 10 afirma haber visto un ovni de primera mano, y un tercio de los estadounidenses cree que el gobierno ha capturado a un extraterrestre. Sin embargo, no hay amor por el Área 51: más de la mitad de los estadounidenses no creen que haya OVNIS O extraterrestres en el sitio legendario, lo que plantea la pregunta de si hay algo ‘allá afuera’.

¿Qué pasa con el otro lado? ¿Cómo se siente ET acerca de todo esto? El 64% de los encuestados cree que los extraterrestres saben que los humanos y la Tierra existen, y el 56% cree que los extraterrestres han estado en la Tierra.

llamando a casa

¿Ya hemos establecido el primer contacto? El 37% de los estadounidenses cree que los científicos o funcionarios estadounidenses ya se han puesto en contacto con extraterrestres, y el 43% cree que estamos a punto de llegar a nuestros vecinos extraterrestres. También hay mucha fe en cómo el gobierno está manejando a nuestros posibles amos supremos, ya que 3 de cada 5 estadounidenses dicen que el gobierno está tomando los ovnis y los extraterrestres lo suficientemente en serio.

La gente pide a gritos más información, sin embargo, muchos estadounidenses piensan que la verdad no está del todo clara. El 66 % cree que los científicos saben más sobre ET de lo que se divulga al público, y el 73 % cree que el gobierno sabe más de lo que dice. No sorprende, entonces, que el 76% de los estadounidenses deseen que los funcionarios publiquen más datos sobre extraterrestres y ovnis. Después de todo, más información podría ser la única manera de igualar las mesas: el 72% cree que los extraterrestres tienen una tecnología más avanzada que la nuestra y el 32% piensa que un humano ha sido secuestrado por un extraterrestre. ¿ Quizás la gente solo tiene sueños vívidos de ser secuestrada?

¿Son amistosos?

Si la mayoría cree que los extraterrestres son más avanzados que nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestros posibles amos? Los estadounidenses están divididos en cuanto a si los extraterrestres son amigables o no, es una división 50/50. Sin embargo, lo que sí saben es que la perspectiva de una invasión extraterrestre los asusta: más de 1 de cada 6 tiene miedo de una invasión, el 41% piensa que los extraterrestres son peligrosos y 1 de cada 4 está asustado por la idea de la existencia extraterrestre.

Sin embargo, también podría ser una reacción exagerada: el 69% cree que los estadounidenses están confundiendo los drones con algo más celestial.

Por otra parte, el 88% de los estadounidenses cree que hay vida fuera de nuestro sistema solar. ¿Cuándo lo encontraremos? 1 de cada 4 cree que ya lo hemos encontrado, pero 1 de cada 5 cree que tardará más de 100 años. 1 de cada 10 piensa que la próxima década mostrará vida fuera de la Tierra… ¿estarás listo?

Encuentros cercanos del tipo cinematográfico

