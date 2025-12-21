Dom. Dic 21st, 2025

Campaña de donaciones navideñas brinda esperanza a las familias inmigrantes de Los Ángeles

 La alcaldesa Karen Bass anunció hoy la donación de más de 1,000 juguetes y artículos esenciales para apoyar a las familias afectadas por las medidas de control migratorio en Los Ángeles. La Campaña de Donaciones Navideñas, lanzada a principios de esta temporada, invitó a los residentes a dejar juguetes nuevos, libros, equipo deportivo, ropa de invierno, tarjetas de regalo de supermercado y artículos esenciales para el hogar en las instalaciones municipales de toda la región. La abrumadora respuesta demostró la compasión, la unidad y la generosidad que definen a Los Ángeles. 

“Los angelinos se manifestaron con fuerza”, dijo la alcaldesa Karen Bass . “Juntos, recolectamos más de 1000 juguetes e innumerables artículos esenciales que brindarán calidez, alegría y esperanza a las familias que más lo necesitan. Así se ve cuando una ciudad se une, vecinos que se apoyan entre sí y se aseguran de que cada niño se sienta apreciado, valorado y cuidado durante la temporada navideña”.

“Agradecemos a la alcaldesa Karen Bass y a la ciudad de Los Ángeles por pensar en los jornaleros, las trabajadoras del hogar y sus familias”, declaró Meagan Ortiz, directora ejecutiva del Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA) . “En un año marcado por desastres climáticos y políticos nacionales, brindar alegría a los más afectados es un importante recordatorio de nuestra humanidad compartida”.

Se recolectaron donaciones en el Ayuntamiento y otras instalaciones municipales de Los Ángeles, gracias a las contribuciones de residentes, empleados municipales y colaboradores comunitarios. Los artículos se distribuirán a través de organizaciones confiables de derechos de los inmigrantes, como CHIRLA, SALEF, IDEPSCA, ImmDef, Proyecto Pastoral, CARECEN, el Centro de Lavado de Autos Limpios y la YMCA, a las familias afectadas por las recientes medidas migratorias. Estas donaciones buscan aliviar la carga financiera y brindar consuelo, alegría y sonrisas a familias y niños que merecen sentirse seguros y apoyados, en lugar de vivir con miedo debido a las acciones del gobierno federal.

“Este esfuerzo fue más que una simple donación”, añadió el alcalde Bass . “Se trataba de recordarles a las familias inmigrantes que Los Ángeles está con ellas, no solo durante las fiestas, sino todos los días”.

La Alcaldía agradece sinceramente a todos los angelinos que participaron con donaciones, voluntariado y compartiendo la campaña con su comunidad. La Ciudad espera continuar su trabajo con sus socios comunitarios para apoyar a las familias inmigrantes y garantizar que nadie se quede atrás.  

