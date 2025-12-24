Covered California anima a todos los californianos que no tienen seguro de salud a inscribirse antes del 31 de diciembre

Covered California anima a todos los californianos a explorar las opciones de seguro de salud antes de la fecha límite del 31 de diciembre para obtener cobertura durante todo el año 2026

El período de inscripción abierta para 2026 finaliza el 31 de enero, pero para tener cobertura a partir de enero, las personas deben inscribirse antes de que termine el año. Los más de 1.9 millones de personas inscritas a Covered California también tienen hasta el 31 de diciembre para realizar cualquier cambio en su cobertura para el próximo año.

Ha sido un período de inscripción abierta único, con el futuro de los créditos fiscales premium mejorados aún incierto entrando al 2026. Desde su introducción en 2021, esta asistencia mejorada ha contribuido a duplicar las inscripciones a nivel nacional bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, y a aumentarlas en más del 23 por ciento aquí en California.

Las cifras que tenemos que van hasta el 20 de diciembre es que 123,461 californianos se han inscrito para obtener cobertura en 2026, lo que supone una disminución del 30 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Impulsados por una cifra récord de inscripciones en 2025, un total de 1.9 millones de californianos se han inscrito para la cobertura de 2026, lo que representa un aumento del 3 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. Esto incluye a 1,816,067 californianos que ya han renovado sus planes, un 7 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Las cifras definitivas de renovaciones se conocerán el próximo mes, cuando las personas inscritas hagan sus pagos mensuales.

“A medida que se acercan las fiestas de fin de año y las celebraciones familiares, es posible que el seguro de salud sea una de las últimas cosas en las que piensen, pero estar asegurado es una de las mejores maneras de proteger la salud física, mental y financiera de ti y tu familia”, declaró Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. “Este año, más que nunca, la fecha límite del 31 de diciembre es crucial, ya que sabemos que las personas tienen que tomar decisiones difíciles debido al fuerte aumento de las primas para muchos residentes de California, a menos que el Congreso actúe para extender los créditos fiscales premium mejorados. Mientras evalúas tus opciones para inscribirte en una nueva cobertura o realizar cambios en tu plan actual, Covered California está aquí para ayudarte en cada paso del proceso”.

Al comenzar el período de inscripción abierta de este año, Covered California siguió registrando cifras de inscripción históricas, con casi 2 millones de californianos que obtuvieron un plan de seguro de salud a través de Covered California en 2025. A pesar de la expiración de los subsidios federales que han contribuido a reducir los pagos mensuales para millones de estadounidenses, Covered California mantiene su compromiso de ayudar a las personas a comprender sus opciones para mantener o inscribirse a un seguro de salud y dental.

“Sabemos que cuando las personas tienen seguro de salud y reciben la atención que necesitan, gozan de mejor salud y pueden alcanzar sus metas en el trabajo, en los estudios y en la vida”, afirmó la Dra. Monica Soni, directora médica de Covered California. “A medida que nos acercamos al final del año, asegúrate de incluir el seguro de salud en tu lista de deseos navideños, porque no podrá usar su seguro de salud si no lo tiene. Un plan de Covered California le garantiza un chequeo preventivo anual gratuito para comenzar el 2026 con buena salud”.

De los casi 123,000 nuevos inscritos, casi la mitad residen en cuatro condados del sur de California (Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino), con 57,838 inscripciones.

Además, más de 29,000 personas inscritas se identificaron como latinos, mientras que más de 25,000 estadounidenses de origen asiático se han inscrito para obtener cobertura hasta el momento. Más de 30,000 californianos blancos y más de 3,000 californianos afroamericanos se han inscrito, y más de 23,000 californianos no revelaron su raza o etnia.

A pesar de los continuos avances, los últimos datos del modelo de simulación de mercados de seguros de California (CalSIM, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Centro de Investigación de Políticas de Salud de la Universidad de California en Los Ángeles, estiman que casi 1.2 millones de californianos que cumplen los requisitos para recibir subsidios a través de Covered California (508,000) o para acceder a Medi-Cal a bajo costo o sin costo (682,000) siguen sin seguro de salud y son elegibles para obtenerlo en 2026.

Además, estos datos de CalSIM muestran que ciertos grupos están representados de forma desproporcionada entre las personas sin seguro de salud. Entre los 508,000 californianos sin seguro de salud que son elegibles para obtener cobertura a través de Covered California, el 57 por ciento son latinos y el 50 por ciento tienen entre 45 y 64 años, y residen en todo el estado.

