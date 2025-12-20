Powerball El premio mayor alcanza los $1.5 mil millones en el sorteo del sábado

Emoción en torno al Powerball Sigue creciendo a medida que el premio mayor alcanza un estimado de $1.5 mil millones en el sorteo del sábado por la noche. Mientras los jugadores de California sueñan a lo grande, un afortunado ganador ya está celebrando: Joshua Schwartz , de Tehachapi, quien ganó un premio de $1.56 millones con un boleto comprado en Love’s Travel Stop, 2000 E Tehachapi Blvd., Tehachapi .

Todo empezó con una señal. El día antes del sorteo, la novia de Joshua tuvo un encuentro cercano con un correcaminos en el trabajo, algo que, como luego supo, suele considerarse un signo de buena suerte. ¿Qué clase de «encuentro cercano»? El ave había entrado corriendo en su oficina y saltado sobre su escritorio.

«Me dijo: ‘Cariño, tenemos que comprar billetes de Powerball ‘», dijo Schwartz riendo. «Ya los estábamos planeando, ¡pero dijo que teníamos que comprarlos ya!»

Schwartz descubrió su premio la mañana después del sorteo, gracias a una alerta de noticias que vio su novia. Cuando ella mencionó que el boleto ganador se había vendido en Love’s, una de las paradas que Schwartz había hecho esa noche, la pareja bajó corriendo a escanear sus boletos con la aplicación móvil de la Lotería de California .

“Me quedaban pocas entradas y pensé: ‘Se nos están acabando las oportunidades’”, dijo. “Luego escaneé la siguiente y mostraba una cantidad enorme. Estábamos enloquecidos”.

Schwartz, jugador ocasional del Powerball , suele comprar boletos solo cuando el premio mayor alcanza cientos de millones. Dice que ganar le ha cambiado la perspectiva, no solo financiera, sino también personal.

Schwartz compartió: «Estaba hablando con Dios y le dije: si gano este Powerball o cualquier cantidad considerable, donaré una buena parte a la caridad». Schwartz dice que planea donar una parte de sus ganancias con el tiempo, apoyando causas benéficas que sean importantes para él.

La educación siempre gana

La Lotería de California tiene un solo propósito: generar fondos adicionales para la educación pública. Las ganancias de la venta de boletos benefician a las escuelas de todo el estado, desde las aulas de kínder hasta las universidades públicas de California.

Juegos como Scratchers , SuperLotto Plus® , Fantasy 5® y todos los demás juegos de la Lotería de California apoyan a las escuelas en todos los condados del estado. Los fondos se utilizan para financiar recursos para las aulas , actualizaciones tecnológicas y programas de capacitación profesional .

Por cada boleto de Powerball de $2 vendido en California, aproximadamente 80 centavos se destinan directamente a las escuelas. Hasta ahora, desde la última vez que se ganó el premio mayor, solo las ventas de Powerball han recaudado más de $90 millones para la educación en California. Para ver cómo los fondos de la Lotería apoyan a las escuelas en comunidades de todo el estado, visite calottery.com/who-benefits . Allí encontrará mapas interactivos, informes y videos que muestran cómo las escuelas utilizan los fondos de la Lotería para mejorar el aprendizaje estudiantil.

