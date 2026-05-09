Celebran la gran inauguración de la primera sección de la extensión de la línea D del Metro

La alcaldesa Karen Bass se unió hoy a líderes de Metro, funcionarios electos, trabajadores, miembros de la comunidad y defensores del transporte público para celebrar la gran inauguración de la Sección 1 de la Extensión de la Línea D de Metro, una inversión transformadora para el futuro de Los Ángeles que conectará comunidades, ampliará oportunidades y facilitará la vida diaria de los angelinos en toda la ciudad.

“Hoy estamos transformando la movilidad en Los Ángeles al cerrar una brecha crucial entre el centro y el oeste de la ciudad, reduciendo la congestión, acortando los tiempos de viaje y conectando a más personas con empleos y oportunidades”, declaró el alcalde Bass , quien también forma parte de la Junta Directiva de Metro. “Este es el tipo de infraestructura que moldea el futuro de una ciudad. Estamos facilitando que los habitantes de Los Ángeles lleguen a donde necesitan ir, y lo hagan más rápido”.

Esta nueva extensión representa mucho más que infraestructura de transporte: es la promesa de desplazamientos más rápidos, un servicio más fiable, un aire más limpio y un mayor acceso a empleos, escuelas, atención médica y oportunidades. Al acercar a las personas a los lugares y servicios de los que dependen, la extensión de la Línea D del Metro contribuirá a fortalecer los barrios, apoyar a las familias trabajadoras y construir un Los Ángeles más conectado, equitativo y resiliente para las generaciones venideras.

La extensión de la Línea D del Metro, que conecta Western Avenue con La Cienega Boulevard, representa un hito importante en el esfuerzo continuo de la ciudad por ampliar el transporte público confiable y de alta capacidad, y mejorar la movilidad a lo largo del concurrido Corredor Wilshire. Este proyecto es también la única nueva línea de metro que se inaugura este año en Estados Unidos y coincide con los preparativos de Los Ángeles para recibir al mundo con motivo de importantes eventos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de 2028.

La ampliación ofrecerá a residentes y visitantes una forma más rápida, limpia y fiable de desplazarse por la ciudad, al tiempo que reducirá la congestión, mejorará la calidad del aire y ayudará a las personas a pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias.

La primera sección introduce tres nuevas estaciones de metro en Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega, extendiendo el servicio de metro hacia el oeste desde Koreatown, atravesando barrios como Hancock Park, Windsor Square, el distrito de Fairfax y Beverly Hills. Ahora, los pasajeros pueden viajar desde Union Station hasta La Cienega en aproximadamente 21 minutos, creando conexiones más rápidas y directas entre barrios residenciales, centros de trabajo, escuelas, museos, pequeños comercios e instituciones culturales.

El alcalde Bass felicitó a LA Metro y a los miles de trabajadores, ingenieros, cuadrillas de construcción, socios sindicales y miembros de la comunidad cuya dedicación y colaboración durante años contribuyeron a la finalización del proyecto. Los líderes de la ciudad destacaron que la extensión impulsará la economía local, fortalecerá las comunidades y garantizará que los angelinos tengan mayor acceso a empleos, educación y oportunidades en toda la región.

Anteriormente conocida como la Línea Púrpura, la extensión de la Línea D del Metro es uno de los proyectos de infraestructura de transporte más grandes en la historia de Los Ángeles. Una vez finalizada por completo, la extensión añadirá siete nuevas estaciones subterráneas que conectarán el centro de Los Ángeles con la zona oeste, incluyendo Beverly Hills, Century City y la UCLA.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración entre entidades locales, estatales y federales, y refleja el compromiso más amplio de Los Ángeles de aumentar el número de usuarios del transporte público, reducir la congestión vial, mejorar la sostenibilidad ambiental y ampliar el acceso equitativo a las oportunidades para los residentes de toda la ciudad.

La extensión de la línea D continuará hacia el oeste en fases futuras, transformando aún más la forma en que los angelinos se desplazan por Los Ángeles durante las generaciones venideras.

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