Colaboran para rescatar a los angelinos sin hogar del campamento en la autopista

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció hoy que Inside Safe, en colaboración con la presidenta del Consejo, Marqueece Harris Dawson, y el Grupo de Trabajo de Acción Estatal para la Facilitación de Campamentos (SAFE) del gobernador Gavin Newsom , trasladó a 40 angelinos de un antiguo campamento en el sur de Los Ángeles. Bajo y a lo largo de la autopista 110, este campamento presentaba problemas de seguridad y afectó la calidad de vida del vecindario.

“A través de más de 100 operaciones, Inside Safe ha permitido que miles de angelinos regresen a sus hogares tras largos campamentos en toda la ciudad”, dijo la alcaldesa Karen Bass. “Estamos viendo resultados tangibles en Los Ángeles, con la disminución de la indigencia en las calles por dos años consecutivos, y colaboraciones como esta solo mantienen ese impulso. Juntos, acabaremos con esta crisis humanitaria”.

“Nadie debería vivir en un campamento peligroso o insalubre, y continuaremos trabajando para garantizar que todos tengan un hogar seguro”, declaró el gobernador Gavin Newsom . “Unidos nos mantenemos más fuertes; hoy nos enorgullece trabajar con nuestros aliados en Los Ángeles para combinar la urgencia con la dignidad y brindar a las personas la ayuda que necesitan y merecen. California ha construido un sistema sólido para abordar la falta de vivienda y nos está ayudando a revertir esta crisis nacional”.

“La operación Inside Safe de hoy demuestra la importancia de la colaboración entre los gobiernos locales y estatales”, declaró la presidenta del Consejo, Marqueece Harris-Dawson . “La determinación colectiva de acoger a nuestros vecinos sin hogar tiene resultados tangibles que transforman la vida de las personas y de nuestras comunidades”.

En su primer día en el cargo, la alcaldesa Bass declaró el estado de emergencia para sacar urgentemente a la gente de las calles. Su emblemática iniciativa, » Inside Safe», ha permitido que miles de personas se refugiaran en sus hogares y ha resuelto más de 100 campamentos, a menudo arraigados y de larga data, en todos los distritos municipales de la ciudad. Al romper con el statu quo, la alcaldesa Bass lidera cambios políticos necesarios que impiden que las personas obtengan vivienda, acelera la construcción de más de 30,000 unidades de vivienda asequible, impulsa soluciones innovadoras de vivienda a través de LA4LA y evita que las personas caigan en la indigencia mediante un programa antidesalojo con eficacia comprobada, liderado por el Fondo de la Alcaldía.

Los resultados del recuento puntual de este año muestran:

Se informa que el número de personas sin hogar ha disminuido por segundo año consecutivo en Los Ángeles por primera vez.

La falta de vivienda en las calles se redujo en un 17,5% desde que el alcalde Bass asumió el cargo en diciembre de 2022. Esta es la mayor disminución en dos años desde que comenzó el recuento puntual en 2005.

El número de refugios improvisados, tiendas de campaña, automóviles, furgonetas y vehículos recreativos disminuyó por segunda vez consecutiva, un 13,5%.

Las colocaciones de vivienda permanente en la ciudad de Los Ángeles están en su nivel más alto de todos los tiempos.

El progreso del alcalde Bass para salvar vidas y reducir la indigencia es medible y visible. A principios de este mes, la Corporación RAND publicó su informe anual, que muestra una disminución del 49 % en el número de personas sin hogar en Hollywood, en comparación con el año anterior, lo que se relaciona con la labor del programa Inside Safe del alcalde Bass. El informe también mostró una disminución en Venice. Inside Safe ha realizado más de una docena de operaciones en el área de Hollywood y monitorea todos los lugares para continuar atendiendo a las personas desde esos sitios. En 2024, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles publicó los resultados, que muestran la primera disminución en la indigencia en la ciudad de Los Ángeles por primera vez en años, contradiciendo las tendencias nacionales y estatales.

