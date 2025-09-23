Se firma Proyecto de ley para defender a las familias inmigrantes

Varios proyectos de ley defendidos por CHIRLA en esta sesión legislativa fueron firmados por el gobernador Newsom, algunos de los cuales entraron en vigor de inmediato, mientras los californianos trabajan para proteger a todas las familias de las incursiones racistas del gobierno federal.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la organización de derechos de los inmigrantes más grande en el estado de California, aplaudió la firma por parte del Gobernador Gavin Newsom este fin de semana de varios proyectos de ley pro inmigrantes, pro familia, pro trabajadores y pro estudiantes, algunos de los cuales entran en vigor de inmediato.

CHIRLA defendió la aprobación de las leyes AB 49, SB 81, SB 98, SB 627 y SB 805. Estas nuevas leyes contienen cláusulas de urgencia que las hacen efectivas de inmediato, excepto la SB 627, que entra en vigor el 1 de enero de 2026.

Las siguientes declaraciones pueden atribuirse a Angélica Salas, Directora Ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA):

“En un momento en que el gobierno federal ha declarado la guerra a las familias trabajadoras de California, desarraigándolas de sus comunidades, separándolas y desapareciendo sin causa, a menudo por agentes federales armados y enmascarados, las organizaciones de derechos de los inmigrantes, los líderes de la legislatura y el gobernador Newsom han erigido un gigantesco cortafuegos.

Agradecemos profundamente a los autores, a los socios comunitarios, a la legislatura y al gobernador por marcar la pauta para el resto de la nación: todos tenemos derechos, dignidad y el derecho a perseguir nuestros sueños. El presidente Trump y su administración no tienen el mandato de infligir sufrimiento ni dolor a nuestras comunidades y, como California ha demostrado, defenderemos y protegeremos nuestros derechos impulsando leyes comunes, seguras y justas que garanticen que todos seamos tratados con dignidad y respeto.

La AB 49 prohíbe a los funcionarios y empleados escolares permitir que agentes federales encargados de la aplicación de la ley migratoria entren en las escuelas sin una orden judicial, una orden judicial o una citación. CHIRLA copatrocinó este proyecto de ley junto con Asians Advancing Justice. Esta ley entra en vigor de inmediato.

La SB 81 establece directrices sobre la interacción entre hospitales y ICE en centros médicos. También impide que ICE entre en áreas no públicas de un hospital. Esta ley entra en vigor de inmediato.

La SB 98 exige que las escuelas primarias y secundarias notifiquen a los padres cuando ICE esté presente en el campus o sus alrededores. También envía notificaciones a los estudiantes de colegios comunitarios, UC y CSU si ICE está presente en el campus. Esta ley entra en vigor de inmediato.

La SB 627 prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares. La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

La SB 805 exige que los agentes del orden se identifiquen y exhiban visiblemente al público una identificación que incluya su agencia y su nombre o número de placa al ejercer sus funciones. CHIRLA copatrocinó esta ley junto con la Asociación de Profesores de California y MALDEF. Esta nueva ley entra en vigor de inmediato.

