Comisión de la Mujer celebra 50 años de empoderamiento de la mujer

El pasado domingo, la Comisión de Mujeres del Condado de Los Ángeles (LACCW) organizó un evento doblemente importante: la Gala Conmemorativa del 40.° Aniversario del Premio Rubí “Mujeres del Año” y el 50.° Aniversario de la Comisión

Celebrada durante el Mes de la Historia de la Mujer, LACCW reconoció a las mujeres valientes y dedicadas del condado de Los Ángeles por sus logros sobresalientes en la promoción de la equidad de género y el abordaje de diversos problemas de bienestar y calidad de vida que afectan a las mujeres en Los Ángeles.

“Mi participación en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles durante los últimos 11 años me ha permitido ver el impacto de la Comisión para la Mujer en el empoderamiento de las mujeres de todo nuestro condado”, declaró Hilda L. Solís, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles y supervisora ​​del Primer Distrito. “Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a todas las mujeres reconocidas este año, incluyendo a las destacadas homenajeadas del Primer Distrito, cuyo liderazgo y servicio continúan fortaleciendo nuestras comunidades. Su labor, junto con la de la Comisión, es más crucial que nunca, ya que las políticas federales amenazan el acceso de las mujeres a la atención médica y las oportunidades económicas, y nos recuerda que nuestros esfuerzos colectivos son ahora más necesarios que nunca. Juntos, debemos seguir luchando para proteger los derechos de todas las mujeres y niñas y promover la justicia”.

Me emociona ver el regreso del Almuerzo de las Mujeres del Año del Condado de Los Ángeles este año, justo a tiempo para celebrar el 50.º aniversario de la Comisión de Mujeres. Cada una de las homenajeadas del Segundo Distrito ejemplifica lo que significa ser pionera. Lila Omura ha sido una heroína anónima, conectando a cientos de personas sin hogar con recursos y ayudándolas a encontrar una vivienda. Nicole y Kerrie Harper han tenido un impacto notable en la comunidad empresarial, creando más de mil empleos y garantizando que el servicio de alimentos se preste con amor por la comunidad gracias a su propiedad de varias franquicias de McDonald’s en el sur de Los Ángeles. ¡Felicitaciones a todas las homenajeadas! —dijo la supervisora ​​Holly J. Mitchell.

“En un momento en que el liderazgo de las mujeres y el progreso logrado con tanto esfuerzo se ven cuestionados en todo el país, es más importante que nunca que reconozcamos y enaltezcamos con orgullo a las mujeres que forjan nuestras comunidades”, declaró la supervisora ​​Lindsey P. Horvath . “Me siento especialmente honrada de celebrar a nuestras homenajeadas del Tercer Distrito, la comandante del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Jennifer Seetoo, y la presidenta de Los Angeles Mission College, la Dra. Armida Ornelas, cuyo liderazgo en seguridad comunitaria y educación superior está ampliando oportunidades y abriendo puertas para otras personas”.

Cada año, este evento me brinda la oportunidad de reconocer a una mujer de mi distrito cuyos increíbles logros y arduo trabajo, de otro modo, pasarían desapercibidos. Este año honré a Catalina Hinojosa, una mujer que no solo superó su propia lucha contra la adicción, sino que dedicó su carrera a ayudar a otras personas que enfrentan desafíos similares. Es una inspiración y un ejemplo perfecto de las mujeres del condado de Los Ángeles que se esfuerzan por marcar la diferencia en la vida de sus conciudadanos angelinos, dijo la supervisora ​​Janice Hahn.

“Tomarnos el tiempo para reconocer los logros de las mujeres en todo el condado de Los Ángeles es significativo y necesario”, dijo la supervisora ​​Kathryn Barger . “Estos momentos de reconocimiento resaltan el liderazgo, la dedicación y la resiliencia que las mujeres aportan a nuestras comunidades cada día”.

“Me enorgullece reconocer a la Dra. Lucy Jones como la Mujer del Año del Quinto Distrito”, declaró la Supervisora ​​Kathryn Barger . “Su liderazgo como sismóloga de renombre mundial y su compromiso de conectar la ciencia con la preparación comunitaria han tenido un impacto extraordinario en todo el condado de Los Ángeles. Celebrar a las mujeres que utilizan su experiencia e influencia para servir al público define la esencia de este evento”.

«Después de 40 años, es un honor reconocer a las mujeres por sus destacados logros en el Condado de Los Ángeles», declaró la Dra. Regina Smith, Presidenta de la Comisión de Mujeres del Condado de Los Ángeles. «Hoy también se conmemora el 50 aniversario de nuestra comisión, al tiempo que seguimos celebrando nuestro compromiso de ayudar a las mujeres y niñas a alcanzar el éxito».

En el Distrito 1, representado por la Supervisora ​​Hilda L. Solis, Presidenta de la Junta , Corinne Sanchez, Esq., Presidenta/CEO de El Proyecto del Barrio, Inc., y la Dra. Marie Torres, vicepresidenta sénior de relaciones gubernamentales en AltaMed Health Services, fueron reconocidas con premios de Honor del Distrito.

