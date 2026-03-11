Tolerancia cero: anuncia un despliegue estratégico del Departamento de Policía de Los Ángeles en el centro de Los Ángeles tras la reciente toma de control de las calles

La alcaldesa Karen Bass anunció hoy un despliegue estratégico del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en el centro de Los Ángeles. El anuncio se produce tras una toma de control de la calle seguida de un incidente en los apartamentos Circa LA.

El alcalde Bass estuvo acompañado por el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell; la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Central de la Ciudad, Nella McOsker; la cofundadora de la Asociación de Residentes del Centro de Los Ángeles, Cassy Horton; y otros líderes y residentes del centro. El despliegue incluye una combinación de patrullas, patrullas a caballo, patrullas a pie y unidades encubiertas para proteger a todos los residentes y visitantes del centro de Los Ángeles.

“Un mensaje para cualquiera que crea que puede venir al centro y causar problemas: el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) estará presente en el centro para arrestarlos”, dijo la alcaldesa Karen Bass. “Lo que sucedió en Circa LA Apartments es despreciable. Y tenemos cero tolerancia con las ocupaciones de calles. Luchamos todos los días para reconstruir nuestra economía. Tras décadas de fracasos municipales, mi administración lideró el camino para iniciar la construcción de un centro de convenciones moderno y competitivo. Es una inversión catalizadora: no permitiré que nadie venga al centro y descarrile nuestro progreso”.

“El incidente de este fin de semana en el corredor Figueroa y LA Live fue sumamente preocupante, y las preocupaciones expresadas por residentes, comercios y visitantes son totalmente justificadas”, declaró Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). “Nuestro mensaje hoy es simple: el Departamento de Policía de Los Ángeles está plenamente comprometido con mantener la seguridad y la estabilidad en esta zona vital de nuestra ciudad. Hemos aumentado la visibilidad, reforzado la aplicación de la ley y ampliado nuestras colaboraciones para disuadir la actividad delictiva y exigir responsabilidades a los infractores. El público merece sentirse seguro en estos barrios, y nos mantendremos presentes, atentos y comprometidos”.

“El centro de Los Ángeles debe ser seguro y acogedor. No solo porque alberga a 90,000 residentes, aumenta a 400,000 trabajadores diurnos y recibe a 18 millones de visitantes al año, sino porque este motor económico genera un tercio de los ingresos fiscales esenciales de la ciudad”, dijo Nella McOsker, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Central City . “Inversiones específicas en seguridad pública como esta ayudan a revitalizar el presupuesto municipal y la economía de Los Ángeles en general”.

“Estoy segura de que hoy marcará el inicio de una colaboración más profunda entre los residentes del Centro y la Ciudad en el tema que más nos importa: la seguridad pública”, declaró Cassy Horton, cofundadora de la Asociación de Residentes del Centro de Los Ángeles . “La seguridad pública es lo que hace posible todo lo que amamos de este barrio. Hoy se han asumido compromisos reales que representan la colaboración entre los residentes y las instituciones cívicas que nuestro barrio ha necesitado durante mucho tiempo”.

