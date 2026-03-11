Disminuyen los casos de mortalidad de personas sin hogar en Los Ángeles en una década

La alcaldesa Karen Bass emitió hoy la siguiente declaración con respecto al informe del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles que muestra una disminución en la mortalidad de personas sin hogar por primera vez en una década:

«Tenemos mucho más por hacer para salvar vidas y abordar los campamentos y la falta de vivienda en las calles de nuestra ciudad, pero este informe subraya la importancia de nuestra estrategia para que la gente pueda regresar a sus hogares.

«No hay duda de que Inside Safe, al permitir que miles de personas puedan vivir bajo techo y reducir la falta de vivienda en las calles en un 17,5 por ciento, ha salvado vidas y ha ayudado a impulsar esta disminución.

«Hasta que mi administración lanzó Inside Safe, Los Ángeles nunca antes había contado con una estrategia integral destinada a abordar los campamentos y trasladar voluntariamente a las personas a refugios de inmediato.

«El resultado fue que la falta de vivienda aumentó año tras año, tras año. Más muertes, año tras año, tras año.

«Hemos revertido estas tendencias de larga data: la falta de vivienda en general, la falta de vivienda en las calles y, ahora, la mortalidad de las personas sin hogar están disminuyendo.

Ahora nos toca seguir adelante y no dejarnos arrastrar a los fracasos del pasado. Porque hay vidas en juego, literalmente.

