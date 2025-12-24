Tormenta navideña: se emiten advertencias y órdenes de evacuación para las áreas afectadas

Los equipos de la ciudad continúan preparándose para una fuerte tormenta pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) desde el martes 23 de diciembre hasta el sábado 27 de diciembre en toda la región de Los Ángeles, con precipitaciones máximas previstas entre el martes y el jueves.

Una alerta de evacuación estará vigente desde las 11:00 a. m. de mañana, martes 23 de diciembre, hasta las 11:00 p. m. del jueves 25 de diciembre para las zonas afectadas por los incendios de Palisades, Sunset y Hurst. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) está emitiendo órdenes de evacuación mediante visitas puerta a puerta a domicilios especialmente vulnerables . Se recomienda a todos los angelinos, especialmente a quienes se encuentran en zonas afectadas por los incendios, mantenerse informados y conducir con precaución, ya que podrían sufrir inundaciones.

El personal de la ciudad de Los Ángeles continúa preparándose para la tormenta esta semana festiva. Los equipos de emergencia, obras públicas y servicios públicos están listos para responder a los posibles impactos del clima, dijo el alcalde Bass . Los angelinos que planeen viajar para pasar tiempo con sus familiares y seres queridos esta semana festiva deben seguir las recomendaciones oficiales, tener precaución en las carreteras, planificar con anticipación y mantenerse informados.

Se activará una alerta de inundación repentina desde el martes a las 4:00 p. m. hasta el jueves a las 10:00 p. m. El Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad se ha activado para coordinar las medidas de preparación ante la tormenta que se avecina, y la Alcaldía seguirá colaborando con el Departamento de Gestión de Emergencias, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Obras Públicas del Condado de Los Ángeles (LAPD) y los departamentos municipales pertinentes para garantizar que todo el personal esté listo para responder y proteger la seguridad de los angelinos.

Recursos desplegados estratégicamente

Tras los incendios forestales de enero, el alcalde Bass emitió una Orden Ejecutiva de Emergencia para movilizar a los equipos de Obras Públicas de la Ciudad para retirar la vegetación, instalar barreras reforzadas, apuntalar laderas y limpiar los escombros de los vecindarios y las zonas quemadas. Gran parte de estas medidas de mitigación siguen vigentes en Pacific Palisades, incluyendo sacos de arena y 4000 metros de carril K. Además:

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está aumentando la dotación de personal de recursos especializados que pueden ayudar con rescates en aguas rápidas, flujos de lodo y escombros y otros problemas relacionados con la lluvia, con un enfoque específico en áreas de cicatrices quemadas, incluido un helicóptero con tripulación, tres equipos de rescate en aguas rápidas y un equipo de ataque de Cal OES compuesto por cinco motores Tipo 3.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) está listo para responder ante cualquier posible corte de energía y trabajará las 24 horas para satisfacer la demanda de los clientes.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) ha comenzado a realizar actividades de divulgación para informar a los angelinos sobre el clima y proporcionarles información y suministros de seguridad, especialmente a quienes se encuentran cerca de vías fluviales y zonas propensas a inundaciones. Se han activado vales de hotel para los angelinos necesitados.

Los equipos de Servicios Viales están listos para responder ante cualquier impacto en las carreteras. LADOT y la Oficina de Ingeniería continuarán monitoreando las zonas con riesgo de deslizamientos de tierra que podrían afectar el acceso a las carreteras.

El Departamento de Saneamiento de Los Ángeles está en alerta para monitorear el sistema de conducción de aguas residuales de la ciudad y gestionar el flujo adicional de agua entrante. Los equipos limpian y monitorean regularmente las 18 cuencas de escombros en el área de Palisades para asegurar la captura del flujo de lodo de las zonas afectadas por los incendios y permitir que las aguas pluviales fluyan sin obstrucciones hacia el sistema de drenaje pluvial.

El personal de Los Angeles World Airports está preparado para responder en caso de impactos operativos. Se recomienda a los pasajeros confirmar el estado de su vuelo antes de partir hacia LAX.

El Zoológico de Los Ángeles continuará monitoreando el clima para garantizar la seguridad de los visitantes, el personal y los animales. El personal también priorizará el mantenimiento adicional de los sistemas de drenaje.

