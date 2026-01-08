Hace un año, Los Ángeles se enfrentó al incendio forestal más destructivo de nuestra historia. Doce vidas se perdieron trágicamente, miles de hogares quedaron destruidos y demasiadas familias siguen desplazadas.

Recordamos todo lo que se perdió: las doce vidas, los hogares de la infancia, las irremplazables fotos y reliquias familiares, los espacios comunitarios que conectaron a generaciones de residentes de Palisades. Recordamos a los valientes bomberos y socorristas que lucharon incansablemente durante semanas, lejos de sus familias. También tenemos claras las lecciones aprendidas en aquellos primeros días.

“No hay palabras para expresar el trauma, el dolor y el agotamiento inimaginables que siente la comunidad de Palisades, exacerbados por los titulares constantes junto con las demoras, los pagos insuficientes y las negaciones de los proveedores de seguros.

Este aniversario nos obliga a afrontar el trauma de frente. Mientras compartimos el duelo, el dolor sigue siendo palpable. Pero también lo es algo más ahora: la esperanza y la determinación.

Durante el último año, los residentes de Palisades han demostrado un nivel de resiliencia y fortaleza colectiva que ha demostrado a todo el país quién es Los Ángeles en esencia. No les damos la espalda a nuestros vecinos en sus momentos más difíciles. Nos unimos para apoyarnos mutuamente, para forjar el camino a seguir. Para reconstruir con mayor fuerza que antes.

La recuperación completa es un esfuerzo a largo plazo y plurianual que debe impulsar soluciones innovadoras para proteger a la comunidad de cara al futuro ante amenazas climáticas cada vez más frecuentes y severas. Debemos seguir trabajando juntos con la comunidad de Palisades y en todos los niveles de gobierno, la filantropía, la industria aseguradora y el sector empresarial para consolidar el progreso alcanzado y abogar por los cambios necesarios, incluyendo políticas de seguros e hipotecas, y otras reformas necesarias para impulsar la recuperación a largo plazo.

Mantengo mi compromiso de seguir ejerciendo todo mi poder como alcalde para restaurar la comunidad de Palisades y que las familias puedan regresar a sus hogares lo más rápido y seguro posible.

