Organizaciones filantrópicas y comunitarias se unen para impulsar soluciones a la pobreza y la asequibilidad

La alcaldesa Karen Bass se unió hoy a más de 200 líderes de organizaciones gubernamentales, filantrópicas y comunitarias en la Cumbre » Haciendo Los Ángeles Asequible para Todos 2026: Una Cumbre sobre Equidad, Acceso y Estabilidad Económica» , organizada por elDepartamento de Inversión Comunitaria para Familias (CIFD) de la Ciudad, para promover soluciones que aborden la pobreza, la inestabilidad habitacional y la desigualdad económica en Los Ángeles. Más de 600,000 angelinos viven en la pobreza y la alcaldesa Bass se compromete a crear un sistema más coordinado y accesible para brindar servicios de manera más eficaz a los angelinos necesitados.

“Durante demasiado tiempo, la pobreza ha limitado las oportunidades de cientos de miles de angelinos”, declaró el alcalde Bass. “La inestabilidad habitacional, la inseguridad alimentaria y la creciente brecha de riqueza están interconectadas, y nuestra respuesta debe estar igualmente interconectada. Esta Cumbre busca unir alianzas sólidas para convertir el compromiso en acción. Juntos, tomaremos medidas decisivas para ampliar las oportunidades y lograr que Los Ángeles sea un lugar más equitativo para todos”.

“La Cumbre representa un punto de inflexión crucial en la lucha contra la pobreza en Los Ángeles”, declaró Abigail R. Márquez, directora general del CIFD. “En 2024, publicamos el Informe de Pobreza de la Ciudad, que expuso las desigualdades estructurales que provocan dificultades económicas para demasiados angelinos. Hoy, construimos sobre esa base, reuniendo a líderes no solo para debatir los datos, sino también para actuar en consecuencia”.

La Cumbre se centró en la reforma de políticas, la prevención de la falta de vivienda, la protección de los inquilinos y la promoción del desarrollo económico y la creación de empleos con salarios dignos. Bajo la dirección del alcalde Bass, el CIFD, el Departamento de Desarrollo Juvenil, el Departamento de Envejecimiento y el Departamento de Desarrollo Económico y Laboral colaborarán como un nuevo Departamento de Inversión Comunitaria para crear un sistema más accesible para los angelinos.

Bajo el liderazgo del alcalde Bass, Los Ángeles ha acelerado las acciones para ampliar la asequibilidad y prevenir el desplazamiento:

Construcción de Viviendas Asequibles: El alcalde Bass firmó la Directiva Ejecutiva 1 para agilizar las aprobaciones y acelerar la construcción de viviendas 100 % asequibles. Como resultado, más de 30 000 unidades están en proceso. La ciudad también impulsó la Ordenanza de Reutilización Adaptativa 2.0 para convertir oficinas y hoteles infrautilizados en viviendas.

Protección de inquilinos en Los Ángeles: El alcalde Bass promulgó nuevas protecciones para inquilinos en la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de la Ciudad, la primera actualización de la ordenanza en casi 40 años. Los cambios ahora protegen a más de 600,000 viviendas con alquiler estabilizado y ayudan a las familias a permanecer en sus vecindarios.

Prevención de la falta de vivienda mediante la defensa contra los desalojos: a través de los Centros FamilySource del CIFD, el programa We Are LA del Fondo del Alcalde y los esfuerzos coordinados de defensa contra los desalojos, la ciudad ha ayudado a 88.000 hogares, de los cuales casi el 75 % ha experimentado una mejora en la estabilidad de la vivienda.

Ampliando las oportunidades económicas: Los Centros FamilySource conectan a los residentes con servicios esenciales de movilidad económica, como la Preparación de Impuestos Gratuita en LA, que generó más de $30 millones en impacto económico para familias de bajos ingresos el año pasado. United to House LA ha proporcionado más de $14 millones en asistencia para el alquiler a personas mayores y residentes con discapacidades. La ciudad también ha recaudado alrededor de $2 millones en apoyo filantrópico para brindar asistencia directa en efectivo a familias inmigrantes con dificultades económicas.

Los Ángeles seguirá liderando con un enfoque integral para abordar la pobreza, ampliar las oportunidades y hacer que la ciudad sea más asequible para todos.

