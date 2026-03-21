El alcalde Bass y el asambleísta González visitan negocios locales afectados por el robo de cables de cobre en Wilshire Boulevard

La alcaldesa Karen Bass y el asambleísta Mark González visitaron hoy BCD Tofu House en Koreatown, un negocio afectado por el robo de cables de cobre en Wilshire Boulevard. La alcaldesa Bass se reunió con el propietario de BCD para analizar las consecuencias reales de este robo y anunciar su apoyo a la AB 1941, una nueva legislación estatal presentada por el asambleísta Mark González para combatir el robo organizado de metales en Los Ángeles y en toda California

El robo de cables de cobre es una de las principales causas de las interrupciones en el alumbrado público en Los Ángeles. La Ley AB 1941 busca fortalecer la aplicación de la ley al centrarse en los delincuentes reincidentes y organizados que roban o trafican con materiales robados, y establecer una herramienta estatal para compartir datos que permita a las fuerzas del orden, las agencias públicas y los socios privados (compañías de telecomunicaciones, centros de reciclaje, etc.) compartir información y rastrear las operaciones de robo organizado. Esta legislación está patrocinada por CalBroadband, la Liga de Ciudades de California y USTelecom – The Broadband Association.

“El robo de cables de cobre no es solo una molestia, sino que deteriora nuestros vecindarios, perjudica a los negocios y representa una amenaza para la seguridad pública ” , declaró el alcalde Bass . “Estamos tomando medidas a nivel local para instalar alumbrado público solar y capacitar a agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en toda la ciudad para perseguir a estos delincuentes. La Ley AB 1941 nos brinda todo el respaldo del Estado de California. Estamos comprometidos a combatir este delito irresponsable y garantizar que los responsables enfrenten graves consecuencias”.

“Los ladrones de cables de cobre han llegado demasiado lejos”, declaró el asambleísta Mark González . “Una y otra vez, vemos noticias de ladrones que destruyen el alumbrado público, cortan las líneas telefónicas o incluso dañan la infraestructura del transporte público, llevándose chatarra por valor de unos cientos de dólares, pero costando a nuestras ciudades millones en reparaciones. Con esta legislación, arrojamos luz sobre este problema y destacamos su verdadera naturaleza. Hay delincuentes que tratan nuestros barrios como chatarrerías, robando cables y piezas metálicas de la infraestructura de nuestra ciudad solo para ganar dinero fácil. Debemos unirnos para recordarles a estos vándalos que poner en peligro a nuestras comunidades con un delito sin sentido tendrá graves consecuencias”.

“En todo Los Ángeles, especialmente en Koreatown, el barrio más densamente poblado de nuestra ciudad, estamos viendo de primera mano cómo el robo de cables de cobre nos está robando la tranquilidad y el presupuesto de nuestra ciudad”, dijo Steve Kang. Presidente de la Junta de Obras Públicas : “La ley AB 1941 fortalecerá nuestra capacidad para rastrear, prevenir y responder al robo organizado de metales mediante una mejor coordinación e intercambio de datos. Esta legislación proporcionará a nuestras agencias las herramientas necesarias para proteger mejor la infraestructura crítica, exigir responsabilidades a los delincuentes y salvaguardar las comunidades a las que servimos”.

La administración del alcalde Bass continúa liderando acciones enérgicas para combatir el robo de cables de cobre, que incluyen:

Se están instalando cientos de farolas alimentadas por energía solar, que son menos susceptibles al robo, en barrios como Watts, Historic Filipinotown y Van Nuys.

Firmar el programa de recompensas por robo de metales y cables del Ayuntamiento el pasado mes de octubre.

Capacitación de oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en todas las divisiones para detectar e investigar el robo de metales y las técnicas de identificación de cables.

Anteriormente, apoyó el proyecto de ley AB 476 del asambleísta González (promulgado por el gobernador Newsom) para fortalecer las herramientas de aplicación de la ley, proteger la infraestructura crítica y responsabilizar a los comerciantes de chatarra.

Compartir esta nota