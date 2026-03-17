Los Ángeles se prepara para la ola de calor sin precedentes de esta semana

En una conferencia de prensa del 16 de marzo a la 1:30 p. m., la alcaldesa Karen Bass hablo sobre las medidas que la ciudad está implementando para proteger a los angelinos del calor extremo que afectará a Los Ángeles esta semana. Una alerta por calor extremo estará vigente desde el martes 17 de marzo a las 10:00 a. m. hasta el viernes 20 de marzo a las 8:00 p. m. Cientos de bibliotecas, centros recreativos y otros lugares de la ciudad están disponibles para los angelinos que deseen resguardarse del calor, además de centros de enfriamiento que operarán en el Valle, cerca del Eastside y en el sur de Los Ángeles. Estos centros también admitirán mascotas.

Se recomienda a los angelinos que llamen al 3-1-1 o visiten laparks.org/reccenter y lapl.org/branches para obtener información sobre los centros de climatización.

“Como exenfermera y asistente médico, sé de primera mano que este calor es algo que debe tomarse muy en serio, y me estoy asegurando de que la ciudad se prepare adecuadamente”, dijo el alcalde Bass . “Cientos de instalaciones municipales, incluyendo bibliotecas y centros recreativos, están disponibles para los angelinos que necesiten refrescarse. No lo duden: busquen refugio en interiores con aire acondicionado y protéjanse”.

La Oficina de Seguridad Pública de la Alcaldía continúa coordinando con el Departamento de Gestión de Emergencias, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el Departamento de Recreación y Parques, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y otros departamentos municipales para garantizar la seguridad de los residentes. Se recomienda a los angelinos que se registren para recibir alertas meteorológicas en NotifyLA.org .

Centros de refrigeración

La ciudad de Los Ángeles cuenta con cientos de lugares abiertos para resguardarse del calor, incluyendo instalaciones de Parques y Recreación y bibliotecas locales. Para consultar la ubicación y el horario de atención, visite laparks.org/reccenter y lapl.org/branches . Los angelinos también pueden llamar al 3-1-1 para obtener más información.

Además, la ciudad ha identificado los siguientes lugares que operarán con horario extendido (de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.) y estarán abiertos exclusivamente para los angelinos y sus mascotas que busquen alivio del calor a partir del martes 17 de marzo y durante el tiempo que dure la ola de calor:

Valle de San Fernando

Centro para Personas Mayores de Canoga Park (7326 Jordan Ave., Canoga Park, CA 91303)

Centro para Personas Mayores de North Hollywood (5301 Tujunga Ave. North Hollywood, CA 91601)

Centro de Los Ángeles

Centro Recreativo Pecan (145 S. Pecan St., Los Ángeles, CA 90033)

Sur de Los Ángeles

Centro Recreativo Algin Sutton (8800 S. Hoover St., Los Ángeles, CA 90044)

Piscinas y zonas de juegos acuáticos

Las piscinas públicas y las zonas de juegos acuáticos del Departamento de Recreación y Parques permanecerán abiertas al público en su horario habitual

Departamento de Bomberos de Los Ángeles

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está monitoreando activamente las condiciones climáticas y está preparado para responder a cualquier incidente que surja debido a esta ola de calor.

Los residentes pueden registrarse para recibir alertas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD)

Consejos de seguridad para que los angelinos eviten lesiones por calor:

Si necesita estar al aire libre, busque sombra y refúgiese del sol abrasador.

Mantente hidratado, bebe mucha agua, especialmente si tomas café o refrescos.

Revisa y prepara tu hogar, tu familia, tus amigos, tus mascotas y tu lugar de trabajo.

Limite su exposición a la luz solar directa entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos del sol son más intensos.

Si te sientes mal, avisa a alguien inmediatamente. Los síntomas del agotamiento por calor pueden incluir mareos, fatiga, desmayos, calambres musculares, náuseas o vómitos y dolor de cabeza.

Los síntomas del golpe de calor incluyen: Temperatura corporal elevada (103 °F o superior) piel caliente, roja, seca o húmeda Pulso rápido y fuerte Dolor de cabeza Mareo Náuseas Confusión Pérdida del conocimiento (desmayo)

En caso de insolación: Llame al 911 de inmediato: el golpe de calor es una emergencia médica. Trasladar a la persona a un lugar más fresco. Ayude a bajar la temperatura de la persona con paños fríos o un baño frío. No le des nada de beber a la persona.

Escucha a tu cuerpo y recuerda que las personas con enfermedades crónicas como asma o cardiopatías son más vulnerables al calor extremo. Por favor, toma precauciones adicionales.

Cómo proteger a las mascotas del calor extremo:

A continuación, encontrará algunos consejos del Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles para mantener a sus mascotas a salvo:

Nunca deje a su mascota sola dentro de un vehículo. Un coche puede sobrecalentarse incluso con una ventanilla ligeramente abierta.

Las mascotas pueden deshidratarse rápidamente en agua caliente, así que asegúrese siempre de que su mascota tenga abundante agua fresca para beber.

Mantén a tus mascotas dentro de casa (si es posible) durante el clima cálido. Si están afuera, asegúrate de que tengan suficiente sombra para protegerse del sol y abundante agua fresca cerca.

Evite pasear a sus mascotas durante las horas más calurosas del día (de 10:00 a 16:00).

Evite las superficies calientes. Toque el suelo antes de salir. Si la superficie está demasiado caliente para tocarla con la mano o los pies descalzos, también lo estará para las patas de su mascota.

Para obtener más consejos sobre la seguridad de las mascotas en climas cálidos.

Protegiendo a los angelinos sin hogar

LAHSA está llevando a cabo una campaña de información para informar a los angelinos sobre el calor extremo y proporcionarles información sobre seguridad ante el calor, la ubicación de centros de refrigeración, botellas de agua y otros suministros.

En Skid Row, los angelinos han abierto estaciones climáticas que ofrecen bebidas frías, asientos, sombra y más para mantenerse frescos. Las estaciones están operando en:

Calle Towne (entre la 5ª y la 6ª calle), frente al ReFresh Spot.

Calle San Pedro, a mitad de cuadra entre la 6ª y la 7ª calle.

Quinta y Maple

El centro ReFresh Spot, ubicado en 544 Towne Avenue, también está abierto y ofrece a la comunidad de Skid Row acceso a agua potable, baños, duchas y lavandería. ReFresh Spot está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cualquier persona de la comunidad, de forma gratuita.

Conservar energía mientras se mantiene fresco

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) recuerda a los angelinos que ahorren energía siempre que sea posible, ya que la demanda de electricidad podría aumentar debido al uso de aires acondicionados. El LADWP recomienda lo siguiente para ahorrar electricidad de forma segura y, al mismo tiempo, ayudar a reducir cualquier posible sobrecarga en la infraestructura eléctrica del vecindario:

Ajuste el termostato del aire acondicionado a 78 grados. Si no se encuentra en casa y no tiene mascotas dentro, apague el sistema de aire acondicionado.

Limite el uso de electrodomésticos grandes como lavadoras, aspiradoras y lavavajillas a antes de las 16:00 o después de las 21:00.

Ventile su hogar temprano por la mañana y al atardecer abriendo ventanas y puertas para que salga el calor y circule aire más fresco. Cierre las cortinas, persianas o estores durante las horas más cálidas para reducir el calor de la luz solar directa.

Apague las luces y demás aparatos eléctricos cuando no los utilice.

Desconecta los aparatos que consumen energía innecesariamente, como los cargadores de teléfonos móviles y ordenadores, y otros electrodomésticos que consumen energía cuando no se utilizan.

Evite usar la estufa y el horno si es posible, ya que esto puede ayudar a mantener bajas las temperaturas interiores.

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