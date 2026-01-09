ULA recauda $1Billion de dólares para Construir Viviendas, Proteger a los Inquilinos y Crear empleo

Este hito histórico impulsa la construcción de viviendas asequibles, la protección de los inquilinos y la creación de empleos sindicalizados bien remunerados en todo Los Ángeles.

La iniciativa United to House LA (ULA) ha recaudado sus primeros mil millones de dólares para abordar las crisis de vivienda y personas sin hogar en Los Ángeles, lo que representa un importante avance en los esfuerzos de la ciudad para ampliar la vivienda asequible, proteger a los inquilinos y prevenir la falta de vivienda. Desde su aprobación en 2022, esta medida, aprobada por los votantes y financiada por un impuesto único sobre la transferencia de bienes inmuebles en ventas de propiedades superiores a 5 millones de dólares (ahora ajustado a 5,3 millones de dólares), ya ha transformado la vida de miles de personas en Los Ángeles, proporcionando nuevas viviendas, protección para los inquilinos y empleos bien remunerados.

“En un momento en que tantos angelinos luchan contra el aumento de los alquileres y las dificultades económicas, la Medida ULA demuestra que la acción local puede marcar una verdadera diferencia, construyendo viviendas, garantizando que las familias tengan un hogar y creando empleos buenos y estables”, dijo Joe Donlin, director de la coalición United to House LA. “Mil millones de dólares recaudados significan mil millones de dólares trabajando para la gente de Los Ángeles. Este es el billón de dólares del pueblo”.

Desde que los votantes aprobaron la Medida ULA en 2022, esta iniciativa ha logrado lo siguiente:

Recaudar $1.032.880.148,93 (hasta noviembre de 2025) para ampliar la oferta de vivienda asequible y prevenir la falta de vivienda.

Acelerar el desarrollo de casi 800 viviendas asequibles, con miles más previstas tras la reciente ronda de financiación de 387 millones de dólares respaldada por la ULA.

Ayudar a miles de inquilinos a conservar sus viviendas mediante asistencia de emergencia para el alquiler, defensa contra desalojos y programas de protección para inquilinos.

Crear empleos de construcción bien remunerados y sindicalizados para trabajadores locales que construyen viviendas asequibles en sus propias comunidades.

Con más de mil millones de dólares recaudados y programas que ya han ayudado a más de 11.000 inquilinos a conservar sus hogares, ULA es ahora la iniciativa local más grande de Estados Unidos para la prevención de la falta de vivienda. Este logro demuestra que la financiación impulsada por la comunidad y respaldada por los votantes puede ofrecer soluciones duraderas a la crisis de la vivienda.

La ronda inicial de financiación «Accelerator Plus» de ULA financió 795 viviendas asequibles en diez edificios diferentes en Los Ángeles. A noviembre de 2025, 187 unidades ya están disponibles en Santa Monica y Vermont, 177 están a punto de inaugurarse en los tres edificios de apartamentos Enlightenment Plaza en East Hollywood, y ya se ha iniciado la construcción de Peak Plaza (104 unidades) y Grace Villas (48 unidades). Próximamente se construirán Alveare Family (105 unidades), The Main (64 unidades) y Chavez Gardens (110 unidades).

Esta iniciativa se complementó con programas que ayudaron a pagar los alquileres atrasados ​​y ofrecieron apoyo económico a 10.000 inquilinos: programas de prevención de la falta de vivienda que se implementaron durante los mismos dos años en que el Censo de Personas sin Hogar del Gran Los Ángeles registró su primera disminución constante en el número de personas sin hogar.

ULA comenzó a financiar la iniciativa Stay Housed en colaboración con la ciudad de Los Ángeles en junio de 2024, y ya ha llegado a 154.669 inquilinos a través de mensajes de texto, llamadas y eventos presenciales.

Un plan de gastos de 425 millones de dólares, aprobado en 2025, incluye apoyo para la mayor ronda de financiación de vivienda asequible en la historia de Los Ángeles, multiplicando por cinco la inversión anterior, así como la renovación de programas para proteger a los inquilinos, otorgar subsidios de alquiler para prevenir la falta de vivienda, ayudar a quienes compran su primera vivienda y lanzar programas de vivienda social.

Personas cuyas vidas cambiaron gracias a la Medida ULA hablaron sobre su impacto.

“Viví seis años sin vivienda y empecé a perder la esperanza; es agotador vivir así”, dijo Phoebe Valencia, inquilina de los apartamentos Santa Monica-Vermont, financiados por la Medida ULA y construidos por el Little Tokyo Service Center. “Diría que lo más especial de este lugar es la sensación de seguridad que no tenía antes”.

“Un acuerdo laboral permite que los trabajadores sindicalizados vengan aquí y construyan viviendas asequibles gracias a la Medida ULA”, dijo Tania Dolinger, trabajadora de la construcción en el complejo de viviendas asequibles Enlightenment Plaza. “He sido electricista sindicalizada durante más de 30 años, pero antes, cuando tenía poco más de 20 años, mi hijo y yo pasamos por momentos difíciles. Gracias a la Medida ULA, puedo construir viviendas asequibles para personas como yo que necesitan un lugar digno y asequible para vivir”.

“Si no fuera por la financiación de la Medida ULA a Stay Housed LA, mi arrendador me habría echado de mi apartamento, quién llego a mi puerta en plena noche e intentó desalojarme sin darme tiempo a reaccionar”, dijo Maria Briones, miembro de ACCE, la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario. “Pude defenderme de su acoso, y un abogado que encontré a través del programa me ayudó a obtener fondos de reubicación cuando el apartamento fue declarado inhabitable”.

