El Estado de California busca ayuda para actualizar el mapa que destaca los vecindarios afectados por la contaminación

La Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA por sus siglas en inglés), en colaboración con la Oficina del Gobernador para Asociaciones Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas (OCPSC por sus siglas en inglés), organizó una rueda de prensa virtual en español el martes 3 de marzo para ayudar a los periodistas y a las comunidades a entender el borrador de CalEnviroScreen 5.0. CalEnviroScreen, el cual es una herramienta estatal de mapeo que permite tomar medidas basadas en datos para apoyar a los vecindarios que enfrentan múltiples fuentes de contaminación y otras condiciones que perjudican la salud.

Estos lastres se traducen en impactos reales en la salud, incluyendo mayores riesgos de padecer condiciones relacionadas con la exposición a la contaminación atmosférica y otros factores de estrés ambiental. El borrador actualizado de CalEnviroScreen añade dos nuevas capas de datos — sobre las tasas de diabetes y pequeños sitios con sustancias tóxicas atmosféricas — ofreciendo una visión más profunda de los riesgos para la salud y el medio ambiente.

La OEHHA se asoció con ocho organizaciones comunitarias dedicadas a la justicia ambiental para desarrollar conjuntamente las prioridades para actualizar la herramienta y organizó talleres públicos sobre el borrador en todo el estado.

“La gente sabe con qué vive, y cada actualización de CalEnviroScreen busca ofrecer una visión más completa al ampliar y refinar el tipo de datos incluidos en la herramienta de mapeo”, dijo Kris Thayer, directora de la OEHHA. “Esta sesión informativa hace que el borrador del mapa sea más fácil de entender, y ayuda a las comunidades a visualizar sus vecindarios y a opinar antes del cierre del período de comentarios públicos”.

La sesión informativa contó con la participación de expertos de la OEHHA, quienes explicaron a los medios informativos el funcionamiento de CalEnviroScreen, los cambios en el borrador de CalEnviroScreen 5.0 y cómo las comunidades utilizan el mapa interactivo para ver resultados a nivel de vecindario. El evento también incluyó unos testimonios de residentes y comunidades de diferentes regiones del estado, basando la actualización técnica en la experiencia vivida. “CalEnviroScreen es importante porque valida las experiencias vividas de nuestras comunidades y confirma las preocupaciones ambientales que hemos tenido durante décadas y de las que nuestras familias siempre han sentido», explicó Miguel Alatorre, director ejecutivo de UNIDOS Network.

“Los medios de comunicación étnicos y comunitarios llegan a las familias más afectadas por los lastres ambientales”, dijo Laura August, directora del programa CalEnviroScreen. “Esta es una noticia local en todos los idiomas y regiones, y queremos que las comunidades tengan información clara y práctica, y una vía clara para participar”.

