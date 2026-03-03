Líderes del entretenimiento inauguran un nuevo campus de estudios de cine y televisión en Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass se unió este martes a líderes de la industria del entretenimiento para celebrar la llegada de Cinespace Studios a Los Ángeles con la inauguración de su nuevo campus de 180,000 pies cuadrados, que incluye seis estudios de sonido de 18,000 pies cuadrados, en Woodland Hills. La inauguración de este campus de estudios, construido específicamente para este fin, se suma a los esfuerzos de la alcaldesa Bass por convertir al Ayuntamiento en un socio comprometido con la industria cinematográfica de Los Ángeles y contribuir al impulso de la producción local.

“La gran inauguración hoy del primer campus de Cinespace Studios en Los Ángeles es un testimonio de lo que siempre hemos sabido: Los Ángeles es la capital creativa mundial”, declaró el alcalde Bass . “Ver la apertura de nuevos estudios con una producción ya en marcha demuestra la fuerza colectiva de nuestra emblemática industria. Estas inversiones crean empleos bien remunerados, amplían las oportunidades creativas y generan nuevas oportunidades económicas. Quiero felicitar a Cinespace Studios por este emocionante hito. ¡Bienvenidos a Los Ángeles!”

“La filmación y la producción han estado entrelazadas con el oeste del Valle de San Fernando durante un siglo y agradezco a Cinespace por ayudarnos a escribir este nuevo capítulo de la historia de Hollywood en nuestro vecindario”, dijo el concejal Bob Blumenfield . “Agradezco su inversión en nuestra comunidad porque, si bien los últimos años han sido sumamente difíciles para la industria, estamos tomando medidas concretas para conservar los empleos en Los Ángeles y asegurarnos de seguir siendo la capital mundial del entretenimiento”.

El campus de estudios de Los Ángeles representa el sexto centro de producción de Cinespace Studios a nivel mundial y una entrada largamente planificada en el corazón de la industria del entretenimiento. Diseñado para cine premium y series de televisión, el campus de Los Ángeles combina la comodidad de un estudio boutique con las capacidades técnicas que requieren las grandes producciones de estudios y plataformas de streaming.

“Los Ángeles es donde se forjó esta industria y donde se sigue forjando su futuro”, afirmó Eoin Egan , codirector ejecutivo de Cinespace Studios . “Abrir un campus aquí siempre ha formado parte de nuestra visión a largo plazo. Si bien el mercado atraviesa un período de transición, creemos firmemente en la resiliencia de esta ciudad, el talento que la define y la constante demanda de infraestructura de producción de primer nivel”.

Cinespace también opera importantes campus de producción en Chicago, Toronto, Atlanta, Wilmington (Carolina del Norte) y Alemania. El nuevo campus se inaugura con una producción activa ya en marcha, lo que subraya la demanda inicial de los nuevos escenarios y refleja optimismo ante el aumento de la actividad de producción en Los Ángeles.

Invertir en la industria emblemática de Los Ángeles

La alcaldesa Bass anunció recientemente un progreso crítico en la implementación de su Directiva Ejecutiva 11 destinada a impulsar la industria del entretenimiento de Los Ángeles:

La Biblioteca Central reabrirá sus puertas este año para filmar grandes producciones.

El Puerto de Los Ángeles ha reducido el tiempo necesario para revisar las solicitudes de filmación.

El personal de la ciudad está preparando una propuesta para reducir las tarifas de filmación en el Observatorio Griffith.

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) ha ampliado el horario del personal para garantizar que las solicitudes de publicación de señalización en la calle y los cambios para las producciones locales se realicen de manera oportuna.

FilmLA, el socio de permisos cinematográficos de la Ciudad, está desarrollando una estructura de tarifas de permisos escalonadas para producciones de bajo impacto, trabajando en coordinación con el enlace cinematográfico Steve Kang y la Oficina del Alcalde.

LADOT ha aprobado previamente ciertos cierres en el centro de Los Ángeles, lo que permite a FilmLA autorizar el cierre de carriles en la acera y calles locales de acuerdo con las pautas manuales establecidas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha identificado actividades y lugares en los que se puede renunciar o reducir la asignación de personal desde la directiva del Alcalde.

Además, el nombramiento del presidente de la Junta de Obras Públicas, Steve Kang, como Enlace del Alcalde con la Industria Cinematográfica y Televisiva ha simplificado muchos de los obstáculos cotidianos que enfrentan las producciones en Los Ángeles. Al brindar un servicio de conserjería y abordar los problemas directamente a medida que surgen, el Enlace del Alcalde garantiza que las producciones reciban apoyo oportuno y que la Ciudad siga siendo un socio favorable para el cine.

El alcalde Bass dio recientemente la bienvenida a producciones en Los Ángeles, incluyendo la nueva versión de Baywatch, tras la histórica aprobación del Programa de Crédito Fiscal para Cine y Televisión del gobernador Newsom. Además, el mes pasado, el alcalde Bass acompañó a East End Studios en la gran inauguración de su campus de vanguardia en el Distrito de las Artes de Los Ángeles, otra importante inversión en la economía del entretenimiento local.

La alcaldesa Bass ha defendido la industria cinematográfica de Los Ángeles desde que fue presidenta de la Asamblea Estatal, supervisando la aprobación del primer Programa de Crédito Fiscal para Cine y Televisión. Ahora, como alcaldesa, ha utilizado su autoridad para centrarse en optimizar los procesos municipales y brindar un excelente servicio al cliente para que los creadores y el equipo puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer, en la ciudad que mejor lo hace.

