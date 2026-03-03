El juego responsable es un éxito para la educación pública de California

Marzo es el Mes Nacional de Concientización sobre el Juego Problemático , y la Lotería de California se enorgullece de unirse a este esfuerzo nacional para destacar la importancia del juego responsable y los recursos disponibles para aquellos afectados por daños relacionados con el juego.

Hay ayuda confidencial y gratuita disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para quien la necesite. Los californianos pueden llamaral 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537), enviar un mensaje de texto con la palabra SUPPORT al 53342 o visitar 800gambler.chat para obtener asistencia en línea en vivo. Estos servicios están disponibles para los jugadores y sus seres queridos en cualquier momento.

“Nuestra misión de recaudar fondos suplementarios para la educación pública va de la mano con nuestra responsabilidad de promover un juego seguro y divertido”, declaró el director de la Lotería de California, Harjinder K. Shergill Chima. “Queremos que todos los californianos sepan que siempre hay ayuda disponible: gratuita, confidencial y a solo una llamada o un clic de distancia”.

La Lotería integra mensajes de juego responsable en todos los aspectos de sus operaciones , incluyendo su sitio web, redes sociales, comunicaciones con los minoristas e impresos en el reverso de cada boleto Scratchers®. Estos esfuerzos de mejora continua mantienen la certificación de Juego Responsable Nivel 4 de la Lotería de California (la más alta) de la Asociación Mundial de Loterías .

Compartir esta nota