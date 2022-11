Es reelegido por unanimidad como Presidente de la ISA

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fernando Aguerre (Presidente de la ISA) Foto: ISA / Sean Evans

En la Asamblea General Anual de la International Surfing Association (ISA) de 2022, Fernando Aguerre fue reelegido por unanimidad y sin oposición como Presidente.

Aguerre, que fue elegido Presidente de la ISA por primera vez en 1994, comienza su nuevo mandato tras el exitoso debut del surf en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, mientras la federación avanza en sus preparativos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fernando Aguerre, Presidente de la ISA, dijo:

«Es un gran momento para ser surfista. He sido surfista toda mi vida y en todo tipo de países y lugares. Y este es el mejor momento de la historia de la humanidad para ser surfista. Hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros al mirar hacia el futuro.

«Por supuesto, yo capitaneo el barco del surf olímpico, pero nada de lo que he hecho ha sido solo. Desde nuestro equipo de la sede aquí, hasta todos ustedes en las federaciones nacionales, todos ustedes son en parte responsables y comparten este éxito.

«Y ahora que tenemos esta hermosa y brillante medalla de oro – nuestra medalla de oro – nuestra medalla de oro conjunta es el surf olímpico, ese es nuestro mayor orgullo – nuestro logro colectivo.

«En este momento siento mucha gratitud por haber sido autorizado a servir durante otros cuatro años. Nos esperan grandes desafios, pero me encantan los grandes desafios, especialmente para la causa del surf. Me encanta remar más fuerte. Cuando la ola quiere escapar, bajamos la cabeza y remamos más fuerte.

«Estoy convencido de que vamos a conseguir todo lo que nos merecemos, pero sólo podemos hacerlo juntos. No hay nada que no podamos hacer. Trabajemos juntos para hacer un mundo mejor a través del surf. Esto no es sólo una frase. Esto es la cultura de la ISA, nuestra cultura colectiva del surf.

«Gracias por permitirme seguir trabajando en lo que más me gusta».

La ISA también tuvo el placer de recibir un mensaje en vídeo del Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Thomas Bach, Presidente del COI, dijo:

«Mi querido amigo, Fernando Aguerre… Qué entrada ha hecho el surf en el escenario olímpico. La actuación de sus atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 celebró su deporte y su comunidad en su mejor momento.

«Los surfistas trajeron un nuevo tipo de magia juvenil a los Juegos Olímpicos, una verdadera muestra de excelencia en su deporte, pero también momentos inspiradores de respeto y deportividad que tocaron los corazones de tanta gente.

«Sus atletas y todos ustedes en la ISA desempeñaron un papel esencial en la escritura de la historia olímpica y del surf en Tokio. Y estoy seguro de que tanto el Duke como el Barón… Pierre de Coubertin, están totalmente entusiasmados con esto…»

«Así que les digo gracias una vez más por su gran contribución al éxito de estos históricos Juegos Olímpicos.

«Bajo el gran liderazgo del presidente Fernando Aguerre, seguís sobre las olas del progreso, modernizando su federación, y desarrollando el deporte, ya sea reforzando el papel de los atletas, apoyando los mares limpios, o impulsando la acción climática, intensificando la lucha contra el dopaje, o promoviendo la inclusión y la igualdad de género y la inclusión dentro y fuera de las tablas de surf.

«Estamos contentos de tener a la ISA como socio. Quiero dar las gracias a todos los miembros de la ISA y a toda la comunidad del surf por su contribución a la promoción del deporte y sus valores.»

Además de la reelección de Aguerre, Barbara Kendall, de Nueva Zelanda, fue reelegida Vicepresidenta de la ISA y Jean-Luc Arassus, de Francia, fue elegido por primera vez como Vicepresidente de la ISA. Jakob Færch, de Dinamarca, también fue elegido por primera vez miembro del Comité Ejecutivo de la ISA.

La Asamblea General de la ISA abordó además una serie de asuntos operativos y de dirección. Entre ellos se encuentran:

La aprobación de cuatro nuevas federaciones miembros de la ISA, Egipto, Mauricio, Mozambique y Arabia Saudí, con lo que el total de miembros de la ISA asciende ahora a 113.

La ratificación de la Comisión de Atletas de la ISA, que eligió a cuatro nuevos miembros recientemente durante los ISA World Surfing Games en Huntington Beach, así como la aprobación de Justine Dupont, de Francia, como Presidenta, que también formará parte del Comité Ejecutivo de la ISA.

El informe del Presidente sobre la clasificación y las cuotas de París 2024, las oportunidades en Los Ángeles 2028 para nuevas disciplinas y eventos, y una actualización sobre la dirección del stand up paddle

Actualizaciones organizativas en áreas clave de dirección, incluyendo la igualdad de género, el desarrollo de los atletas y el apoyo a los miembros de la ISA.

