Familias en las Escuelas publica un nuevo informe que aborda el ausentismo crónico entre los niños latinos de kindergarten en el LAUSD

Durante el Mes de Concientización sobre la Asistencia, Familias en las Escuelas (FIS) , en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), ha emitido un nuevo informe que destaca a las familias y las escuelas como socios esenciales en la lucha contra el ausentismo crónico.

El informe, «Abordando el Ausentismo Crónico entre Estudiantes Latinos de Kindergarten en el LAUSD: Perspectivas de Padres Latinos para Informar sobre Soluciones» , examina el ausentismo crónico, definido como faltar al 10% o más de la jornada escolar por cualquier motivo, como un desafío constante para los estudiantes de California. Si bien el ausentismo crónico afecta a todos los grupos estudiantiles en todos los grados, dadas las tasas particularmente altas de ausentismo crónico en kindergarten y la mayor concentración de estudiantes de kindergarten del estado de niños latinos, el informe buscó aprender de los padres y cuidadores de niños latinos del LAUSD para comprender mejor los desafíos y las barreras para la asistencia escolar diaria de este grupo estudiantil.

“La clave para resolver el ausentismo crónico es escuchar a las familias”, dijo el superintendente del LAUSD, Alberto M. Carvalho. “Cada padre tiene una historia que explica por qué su hijo puede faltar a la escuela, y cuando realmente los escuchamos y generamos confianza, podemos trabajar juntos para eliminar esas barreras. Las familias son nuestros aliados, y sus voces nos guían hacia mejores soluciones”.

La iniciativa iAttend del LAUSD, un enfoque integral de varios niveles implementado en todos los niveles del distrito para apoyar la asistencia estudiantil, ha reducido el ausentismo escolar de forma constante desde el punto álgido de la pandemia. Sin embargo, casi uno de cada tres estudiantes latinos de kínder (incluidos los de kínder de transición) tuvo ausentismo crónico durante el año escolar 2023-24. Para abordar este problema, FIS realizó grupos focales en abril y mayo de 2024 en ocho escuelas del LAUSD, recopilando las perspectivas de 48 padres y cuidadores latinos sobre los factores que contribuyen a una buena asistencia al kínder y los desafíos que enfrentan. Reducir el ausentismo crónico temprano es urgente debido a su impacto negativo en la alfabetización temprana y el éxito educativo futuro, y las familias son colaboradores fundamentales para abordarlo.

“El LAUSD ha demostrado un verdadero liderazgo a través de la iniciativa iAttend y otras iniciativas para reducir el ausentismo crónico”, declaró Yolie Flores, presidenta y directora ejecutiva de Families In Schools. “Aplaudimos el profundo compromiso del superintendente Carvalho para abordar esta crisis y, sobre todo, su disposición a escuchar a las familias como aliados en la búsqueda de soluciones que permitan que los niños asistan a la escuela todos los días. Desde la redacción de este informe, el aumento de las medidas migratorias y las recientes redadas de ICE han generado nuevos temores en las familias. Ninguna familia debería tener que elegir entre sentirse segura y enviar a sus hijos a la escuela; sin embargo, las medidas migratorias han infundido ese temor en demasiados hogares. Junto con el LAUSD, nos mantenemos firmes en nuestro trabajo para brindar el apoyo que las familias necesitan para que cada niño pueda seguir aprendiendo y ejerciendo su derecho fundamental a la educación pública”.

Las principales conclusiones del informe incluyen:

Las familias compartieron un profundo compromiso con la educación de sus hijos y expresaron la importancia de las rutinas diarias.

Las enfermedades y las condiciones de salud crónicas siguen siendo las principales causas de ausencias, pero muchos padres no las relacionan con el ausentismo crónico y desean explicaciones más claras sobre las reglas de asistencia y sus consecuencias.

Persistieron los desafíos a la participación familiar, como las barreras lingüísticas y tecnológicas, los procesos de voluntariado engorrosos y las oportunidades limitadas de participación significativa.

Algunos niños tienen dificultades para dar el salto del preescolar al jardín de infantes, lo que pone de relieve la necesidad de mayor apoyo socioemocional y flexibilidad.

Tanto las relaciones fuertes como las tensas entre los docentes influyeron directamente en si los niños querían asistir a la escuela.

Los maestros comprensivos, los climas escolares acogedores y los mensajes claros y frecuentes sobre la asistencia fueron citados como motivadores poderosos.

Las recomendaciones clave para que el LAUSD aproveche el progreso de iAttend incluyen:

Profundizar los esfuerzos de participación familiar; diferenciar estos esfuerzos para tener en cuenta las distintas capacidades de los padres para participar.

Abordar las necesidades socioemocionales de los niños pequeños; considerar realizar ajustes para facilitar la transición al jardín de infantes.

Asegúrese de que la comunicación sobre la asistencia sea accesible y continua; deje en claro por qué es importante la asistencia diaria a la escuela.

Abordar las interacciones entre docentes y niños que puedan generar ansiedad y miedo de ir a la escuela.

“Conocer a las familias sobre las barreras que impiden asistir a la escuela es fundamental para crear soluciones significativas que mejoren la asistencia”, afirmó Hedy Chang, directora ejecutiva y presidenta de Attendance Works.

FIS cree que, al acelerar su estrategia iAttend y adoptar estas recomendaciones informadas por los padres, además de las estrategias para apoyar a los niños y las familias afectadas por las redadas dañinas de ICE, el LAUSD puede mejorar la asistencia al jardín de infantes para que todos los niños puedan beneficiarse de una sólida instrucción de alfabetización temprana y una base educativa sólida.

