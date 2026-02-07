USPS facilita el envío de algo real: Este día de San Valentín

El Día de San Valentín nos recuerda que los mensajes más significativos suelen ser los más sencillos. El Servicio Postal de EE. UU. anima a los clientes del área metropolitana de Los Ángeles a considerar enviar una tarjeta o carta de San Valentín por correo de primera clase, una forma confiable y económica de enviar algo personal.

En todo el país, USPS ha implementado mejoras recientes para optimizar la experiencia del cliente, incluyendo formas más convenientes de comprar franqueo, encontrar información y agilizar el proceso de envío en muchas oficinas. Muchas oficinas de correos también venden tarjetas de felicitación, para que los clientes puedan recoger una y enviarla en la misma parada.

“El Día de San Valentín es el momento perfecto para retomar la escritura”, dijo Abraham Cooper, Gerente de Distrito. “Con las mejoras que los clientes están viendo en muchas de nuestras oficinas de correos y las herramientas disponibles en línea, enviar una tarjeta o carta es sencillo, y aún significa mucho cuando llega al buzón”.

Consejos sencillos para enviar correos con confianza

USPS recomienda estos pasos:

Envíe con anticipación: envíe tarjetas y cartas con algunos días de anticipación para permitir el procesamiento y la entrega local.

Utilice el franqueo correcto: asegúrese de que los sobres estén correctamente dirigidos y tengan suficiente franqueo.

Realice un seguimiento de lo que le llega: los clientes pueden obtener una vista previa del correo entrante con Informed Delivery (donde esté disponible).

Evite las filas cuando sea posible: muchos lugares ofrecen opciones de autoservicio y los clientes también pueden comprar el franqueo en línea.

El Servicio Postal anima a sus clientes a enviar correos con más frecuencia, empezando por los momentos más importantes. Una tarjeta de San Valentín es una forma rápida y económica de reconectar, y además contribuye a una tradición que muchos extrañan.

Compartir esta nota