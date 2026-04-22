FGR usará sistema con IA para recibir denuncias y agilizar procesos

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República presentó un sistema de denuncias asistido por inteligencia artificial que busca ampliar el acceso a la justicia y optimizar la gestión de casos en la institución.

El anuncio fue realizado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la cumbre tecnológica SovIA Summit 2026, donde se expusieron avances en el uso de herramientas digitales dentro del sector público.

La plataforma, desarrollada por la empresa brasileña Wide Labs, permitirá a los ciudadanos presentar denuncias desde distintos canales, incluyendo atención presencial y mensajería digital. Según la explicación brindada por su cofundador, Nelson Leoni, el sistema está diseñado para escuchar, transcribir y estructurar la información proporcionada por los usuarios, con el objetivo de mejorar la comprensión de cada caso.

De acuerdo con lo expuesto, el proceso contempla cuatro etapas: identificación del denunciante, recepción de la información, organización del contenido y su posterior calificación. La herramienta también transformaría la denuncia en un documento con formato legal listo para su presentación ante instancias judiciales.

Las autoridades indicaron que la infraestructura tecnológica operará bajo control interno de la Fiscalía, sin depender de servidores externos, y que incluirá mecanismos de seguridad, auditoría y supervisión humana.

El fiscal general señaló que el sistema busca ofrecer atención continua, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y reducir la carga operativa del personal fiscal, con el fin de facilitar el seguimiento de los expedientes.

La institución confirmó que la plataforma aún se encuentra en fase de desarrollo.

Compartir esta nota