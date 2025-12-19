Vie. Dic 19th, 2025

Horarios de funcionamiento de USPS Los Ángeles para Nochebuena – Nochevieja y Día de Navidad – Año Nuevo

Dic 19, 2025 #Estados Unidos, #Navidad

odas las oficinas de correos en el área CA 5 de Los Ángeles cerrarán al mediodía el miércoles 24 de diciembre de 2025, por la Nochebuena, y el miércoles 31 de diciembre de 2025, por la Nochebuena.

En conmemoración de los feriados de Navidad y Año Nuevo, las instalaciones del Servicio Postal no estarán abiertas para ningún servicio minorista ni entregas residenciales o comerciales.

Los horarios normales de entrega y recogida se reanudarán el viernes 26 de diciembre de 2025, después del feriado de Navidad, y el viernes 2 de enero de 2026, después del feriado de Año Nuevo.

Tenga en cuenta:

Los sellos están disponibles en la mayoría de las tiendas de comestibles, farmacias y tiendas de conveniencia.

