Revelan prioridades para los californianos

Los californianos pagan más y reciben menos. Si bien el estado está en camino de recaudar más dinero de los contribuyentes en el futuro cercano, el retorno de la inversión en servicios básicos continúa disminuyendo. El problema no es la falta de dinero, sino años de malas prioridades de gasto. Con un déficit de $18 mil millones en el horizonte, los republicanos del Senado de California revelaron sus prioridades presupuestarias para volver a lo básico, garantizar resultados y mejorar la calidad de vida de todos.

“Si la educación financiera pronto será un requisito para los estudiantes de secundaria, quizás también debería serlo para los legisladores”, dijo el senador Roger Niello, vicepresidente del Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal del Senado . “En esencia, nuestro presupuesto es un castillo de naipes. Un paso en falso y todo se derrumba. Además de priorizar lo básico, el estado debe revisar los programas que ya financia y asegurarse de que sean un uso eficaz y sostenible del dinero de los impuestos”.

“La cuarta economía más grande del mundo no debería sentirse como un país del tercer mundo”, dijo el líder republicano del Senado, Brian Jones. “Pero año tras año, el gobernador Newsom y la legislatura progresista siguen perdiendo el rumbo. No es su trabajo malgastar su dinero en cualquier causa que les haga sentir bien. Es su trabajo financiar la seguridad pública, apoyar los servicios esenciales y exigir cuentas al gobierno”.

En su carta, los republicanos del Senado pidieron que el presupuesto se centre en:

Reducir los costos de vivienda para los inquilinos y ayudar a más californianos a comprar casas

para los inquilinos y ayudar a más californianos a comprar casas Manteniendo a los californianos a salvo del crimen y los incendios forestales

del crimen y los incendios forestales Apoyando a los hospitales y el acceso a la atención médica para los habitantes rurales de California

y el acceso a la atención médica para los habitantes rurales de California Eliminando el fraude en Medi-Cal y otros programas de asistencia

en Medi-Cal y otros programas de asistencia Invertir en agua y servicios de emergencia ante desastres y sequías

ante desastres y sequías Financiamiento para UC y CSU para que los estudiantes puedan quedarse y estudiar en California

para que los estudiantes puedan quedarse y estudiar en California Apoyar a los creadores de empleo reduciendo la carga de la deuda del seguro de desempleo que recae sobre ellos

