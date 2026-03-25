ICE es desplegado en aeropuertos de EE.UU. por crisis de personal en seguridad aérea

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EEUU–El gobierno de Estados Unidos desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varios aeropuertos del país ante la escasez de personal en los controles de seguridad, una situación que ha generado retrasos y largas filas en terminales aéreas.

La medida fue impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, en medio de un cierre parcial del gobierno que ha dejado sin salario a trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Esta situación provocó ausencias laborales y renuncias dentro de la agencia, afectando directamente las operaciones aeroportuarias.

Apoyo operativo sin control de pasajeros

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes de ICE fueron asignados para tareas de apoyo que no implican la inspección directa de pasajeros. Entre sus funciones se incluyen labores de vigilancia, control de salidas y asistencia en la organización de filas, con el objetivo de liberar al personal de la TSA para que se concentre en los controles de seguridad.

Aunque su presencia es visible en distintas terminales, las autoridades han reiterado que no están capacitados para operar equipos de revisión ni asumir funciones especializadas dentro de los filtros de seguridad.

El despliegue se ha observado en algunos de los aeropuertos más transitados del país, como el Hartsfield-Jackson de Atlanta, Chicago O’Hare, LaGuardia, JFK y Newark en Nueva York, así como en el William P. Hobby en Houston. Sin embargo, no se ha publicado un listado oficial completo de terminales intervenidas.

La falta de personal ha derivado en extensos tiempos de espera, que en algunos casos han superado varias horas. Las autoridades aeroportuarias han recomendado a los pasajeros llegar con mayor anticipación debido a la variabilidad en los controles.

Además, algunos aeropuertos han suspendido sus sistemas de monitoreo en tiempo real de filas, ante la dificultad para prever los tiempos de atención.

Aunque el despliegue busca aliviar la presión operativa, persisten dudas sobre su efectividad. Autoridades han insistido en que el rol de ICE es limitado, mientras que sectores políticos han cuestionado su presencia en aeropuertos, señalando posibles implicaciones para los viajeros.

El gobierno no ha reportado detenciones vinculadas directamente con este operativo, aunque recordó que los agentes mantienen sus facultades en materia migratoria.

Recomendaciones para viajeros

Ante este escenario, las autoridades sugieren:

Llegar con suficiente anticipación al aeropuerto

Verificar el estado del vuelo con la aerolínea

Tener a la mano documentos de viaje

Considerar posibles demoras en los controles de seguridad

El despliegue de ICE se mantiene como una medida temporal mientras continúan los ajustes por la falta de personal en seguridad aérea en Estados Unidos.

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