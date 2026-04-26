La Biblioteca Pública de Los Ángeles celebra a los estadounidenses de origen asiático

La Biblioteca Pública de Los Ángeles celebrará el Mes de la Herencia Asiático-Americana e Isleña del Pacífico (AAPI, por sus siglas en inglés) en la Biblioteca Central con el tercer festival anual AAPI Joy el sábado 16 de mayo, de 11:00 a 16:00 horas en la Biblioteca Central, ubicada en 630 W. Fifth St. en el centro de Los Ángeles.

“El festival AAPI Joy exalta las voces, las historias y las tradiciones que han dado forma a Los Ángeles, incluyendo el legado perdurable del autor, poeta y activista Carlos Bulosan”, dijo John F. Szabo, bibliotecario municipal. “Este evento también reconoce el liderazgo y el impacto de los miembros de la comunidad AAPI, cuyas contribuciones siguen inspirando, conectando y fortaleciendo nuestra ciudad”.

El evento gratuito, titulado “Voces AAPI, Antes y Ahora”, rinde homenaje a la diversidad, la cultura y las contribuciones de las comunidades asiático-americanas, nativas hawaianas e isleñas del Pacífico a través de charlas con autores, teatro, demostraciones culinarias, talleres y manualidades. Entre los aspectos más destacados se incluyen danzas del león, presentaciones de danza japonesa, arte textil coreano, elaboración de leis y los Premios del Club de Lectura Carlos Bulosan, presentados por los Amigos de la Biblioteca de Echo Park, que reconocen a figuras literarias que han realizado importantes contribuciones a la literatura filipino-americana y a la defensa de la comunidad. Entre los oradores se encuentran la concejala de la ciudad de Los Ángeles, Ysabel Jurado, del Distrito 14, el cónsul general de Filipinas, Adelio Angelito S. Cruz, y el vicecónsul de Filipinas, Levi Anthony B. Malaylay.

“AAPI Joy es muy significativo para mí porque refleja la riqueza de nuestras historias, culturas y presencia en Los Ángeles”, dijo Jennifer Siron, bibliotecaria de la LAPL y codirectora de AAPI Joy. “La celebración de la biblioteca es una oportunidad para reunirnos, compartir nuestra alegría y honrar nuestra herencia”.

Compartir esta nota