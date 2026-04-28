Reformas que permiten agilizar los permisos para el desarrollo de viviendas y negocios en todo Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass anunció una serie de cambios trascendentales diseñados para agilizar y simplificar la construcción de viviendas y la apertura de negocios en Los Ángeles. Las reformas reducirán las demoras en los procesos de aprobación municipal, simplificarán los permisos y acelerarán la creación de nuevas viviendas en toda la ciudad. En declaraciones frente al Departamento de Agua y Energía (LADWP), uno de los departamentos municipales afectados por las medidas, la alcaldesa Bass describió la siguiente fase de su estrategia de vivienda antes de promulgar las reformas mediante una directiva ejecutiva.

“Cuando asumí el cargo, heredé una de las peores crisis de vivienda del país y una ciudad donde más de la mitad de los inquilinos tienen dificultades para pagar sus facturas”, declaró la alcaldesa Karen Bass. “También he escuchado a muchos angelinos quejarse de lo difícil que la ciudad puede ponerles a los negocios. Hemos logrado avances significativos en la prestación de ayuda, y hoy representa un gran paso adelante. No vamos a solucionar esto haciendo las cosas a la antigua usanza. Se requiere un cambio estructural real en la forma en que se aprueban y construyen viviendas y negocios en todo Los Ángeles, y eso es precisamente lo que ofrecen estas reformas”.

En su intervención junto a Mary Leslie, presidenta del Consejo Empresarial de Los Ángeles, y líderes empresariales locales, la alcaldesa Bass explicó cómo utilizará su autoridad municipal para mejorar la oferta de vivienda y apoyar el crecimiento empresarial en Los Ángeles. Destacó tres áreas clave de reforma para mejorar los procesos de concesión de permisos de la ciudad: la implementación de tecnología inteligente, la reducción de la burocracia y la mejora de la comunicación entre la ciudad y los solicitantes de permisos. Su directiva ejecutiva contempla varias medidas, entre ellas:

Lanzamiento del primer programa municipal de planos estándar para viviendas unifamiliares, con un portal fácil de usar que incluye planos de construcción preaprobados.

Dar instrucciones al LADWP para que elimine los obstáculos en la conexión eléctrica a los edificios nuevos y para que cree un portal de seguimiento de proyectos fácil de usar.

Modernizar Los Ángeles mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial para agilizar la tramitación de permisos.

Conectar todos los departamentos municipales involucrados en el desarrollo a un único sistema digital para que las aprobaciones de permisos puedan revisarse simultáneamente en lugar de una tras otra.

Ampliación del sistema de permisos de autocertificación en línea para ciertas renovaciones comerciales en toda la ciudad.

Como señaló el alcalde Bass, muchas de las reformas anunciadas hoy se basan en las lecciones aprendidas de la reconstrucción de Palisades, donde enfoques nuevos e innovadores agilizaron el proceso de obtención de permisos. Estas innovaciones se están extendiendo ahora a proyectos en toda la ciudad.

“Hace quince meses, los incendios de Palisades y Eaton devastaron nuestras comunidades, dejando a miles de familias sin hogar”, dijo Steven Somers, director ejecutivo de Crest Real Estate, empresa especializada en la gestión de permisos y uso del suelo , quien habló junto a la alcaldesa Bass. “Tras la catástrofe, la pregunta era con qué rapidez podíamos ayudarlos a regresar. Esa urgencia unió a mi equipo de Crest con la oficina de la alcaldesa, y desde entonces hemos trabajado estrechamente con la alcaldesa Bass y su equipo para elaborar órdenes de emergencia que agilicen los trámites burocráticos para que los angelinos puedan reconstruir sus hogares sin tener que enfrentarse al Ayuntamiento. Al mejorar la coordinación, establecer plazos claros y capacitar al personal para encontrar soluciones, los plazos para la obtención de permisos para la reconstrucción tras los incendios se han reducido hasta en un 80 %, lo que permite a las familias regresar a casa meses, incluso años, antes”.



Durante su intervención, la alcaldesa Bass también reflexionó sobre la magnitud de las deficiencias en materia de vivienda en el Ayuntamiento cuando asumió el cargo. La alcaldesa Bass ha dedicado los últimos tres años a simplificar los trámites burocráticos y acelerar la construcción en toda la ciudad, incluyendo:

Firma de una directiva ejecutiva para acelerar la construcción de viviendas 100% asequibles, con más de 42.000 unidades en proyecto y más de 6.000 actualmente en construcción.

Ampliar los esfuerzos más allá de la vivienda 100% asequible para también apoyar la vivienda para familias trabajadoras, angelinos de ingresos medios y compradores de vivienda por primera vez.

Impulsar el Programa de Incentivos para la Vivienda en toda la ciudad (CHIP, por sus siglas en inglés) para abrir más zonas de la ciudad a la construcción de viviendas, a lo largo de los principales corredores, cerca del transporte público y en barrios donde la gente ya vive y trabaja, con casi 29.000 unidades ya propuestas.

Ampliar la Ordenanza de Reutilización Adaptativa a toda la ciudad para convertir edificios de oficinas vacíos y estacionamientos en viviendas, y las estimaciones actuales muestran que podría crear más de 43,000 nuevas viviendas en toda la ciudad.

Los esfuerzos de la alcaldesa Bass para acelerar el desarrollo de viviendas han sido fundamentales para reducir la falta de vivienda en la ciudad. Por primera vez en la historia de Los Ángeles, la falta de vivienda ha disminuido durante dos años consecutivos. Bajo su liderazgo, la indigencia en las calles de Los Ángeles se ha reducido en casi un 18%, mientras que a nivel nacional ha aumentado en un porcentaje similar.

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