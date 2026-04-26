Sacan a dos docenas de angelinos de las calles y los lleva a viviendas seguras

XXXX on Wednesday, April 22, 2026 in New Orleans. (Leslie Gamboni/AP Content Services for The LEGO Group)

Esta semana, la oficina de la alcaldesa Karen Bass ayudó a 24 angelinos sin hogar a salir de la calle y acceder a una vivienda segura y estable gracias a una exitosa iniciativa de respuesta de Inside Safe en Echo Park. En estrecha colaboración con el concejal Hugo Soto-Martínez, la ciudad conectó a los residentes del campamento con atención médica y servicios sociales vitales, al tiempo que se retiraban tiendas de campaña y escombros cerca de la intersección de la calle Alvarado y la autopista 101, así como en las calles aledañas al lago Echo Park

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“Lo que hemos logrado en Los Ángeles es histórico. Mientras que la falta de vivienda ha aumentado un 18 % a nivel nacional, aquí la situación de las personas sin hogar en las calles ha cambiado en la dirección opuesta y, de hecho, ha disminuido en una proporción similar”, declaró la alcaldesa Karen Bass. “Me postulé para alcaldesa porque vi el impacto que esta crisis estaba teniendo en la ciudad que me vio crecer, y sabía que necesitábamos un cambio fundamental. Por eso lancé Inside Safe, la primera estrategia integral de la ciudad para la gestión de campamentos. Y, por primera vez, hemos logrado reducir la falta de vivienda durante dos años consecutivos”.

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“Agradecemos a la alcaldesa y a su equipo por su colaboración para ayudar a más de 20 personas a trasladarse a viviendas seguras desde campamentos y casas rodantes en Echo Park”, dijo el concejal Hugo Soto-Martínez. “Este es el tipo de esfuerzo coordinado que necesitamos para brindarles a las personas un lugar donde vivir con dignidad y atención”.

En los días previos a la operación de hoy, el equipo de Inside Safe visitó el campamento tres veces durante las últimas dos semanas, reuniéndose directamente con los residentes en cada ocasión. Estas visitas repetidas, llevadas a cabo por miembros del equipo como el especialista en intervención de campo Herbert Morales, se centraron en generar confianza y establecer una relación significativa con las personas sin hogar, ayudándolas a prepararse para la transición de la calle a una vivienda provisional el día de la operación.

“Yo también estuve sin hogar un tiempo, y la verdad es que daba miedo” , dijo Herbert Morales, especialista en intervención de Inside Safe, en el video. “ He estado en la cárcel antes, ya sabes, por pandillas y cosas así. Pero estar sin hogar era un monstruo completamente diferente. Para mí, es muy gratificante poder ayudar a alguien en su situación. Para mí, es como una terapia”.

Inside Safe se ha convertido en un pilar fundamental del progreso de Los Ángeles en la lucha contra la falta de vivienda, contribuyendo a dos años consecutivos de descenso general y a una reducción de casi el 18 % en el número de personas sin hogar que viven en la calle. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Bass, la ciudad también ha alcanzado un hito histórico al registrar su primer descenso en el número de muertes de personas sin hogar.



Como se muestra en la imagen a continuación, un estudio reciente encargado por el Comité de Vivienda y Personas sin Hogar del Ayuntamiento concluyó que Inside Safe es el segundo programa de vivienda provisional más rentable de la ciudad .

Además de sacar a las personas de las calles, la alcaldesa Bass también se centra en prevenir que las personas y las familias se queden sin hogar. Así es como su administración está abordando cada etapa en la lucha para acabar con la falta de vivienda:

Se están eliminando los trámites burocráticos para acelerar la construcción de viviendas asequibles en toda la ciudad, con más de 42.000 proyectos actualmente en marcha.

Se promulgó la primera actualización de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de Los Ángeles en 40 años.

Implementar un programa de prevención de desalojos y personas sin hogar, avalado por investigaciones, a través del Fondo del Alcalde.

Promover la construcción de viviendas innovadoras a través de LA4LA y crear más oportunidades para construir viviendas asequibles en terrenos propiedad de la ciudad.

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