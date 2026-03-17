Un nuevo software controla las evaluaciones de aeronaves, lo que añade millones a los fondos públicos

Los tasadores del condado son constitucionalmente responsables de valorar todos los bienes inmuebles y muebles sujetos a impuestos a efectos del impuesto sobre la propiedad. Esta responsabilidad incluye las aeronaves comerciales, como las que operan en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), así como las aeronaves privadas utilizadas para la aviación general que tienen su base o operan regularmente en el condado de Los Ángeles.

En los últimos años, identificar con precisión las aeronaves sujetas a impuestos se ha vuelto cada vez más difícil. Algunos propietarios de aeronaves han aprovechado prácticas de registro complejas y lagunas en los datos para evitar ser detectados, a pesar de que la ley de California es clara: las aeronaves tributan según su ubicación y lugar de operación principal, no según su lugar de registro. Para complicar aún más esta tarea, los cambios en la forma en que la Administración Federal de Aviación (FAA) gestiona la información sobre la propiedad de las aeronaves han dificultado que las agencias gubernamentales locales identifiquen la actividad y la propiedad de las mismas.

A medida que la actividad aeronáutica se ha vuelto más sofisticada, las herramientas que utiliza el gobierno para hacer cumplir la ley de manera justa y coherente también deben evolucionar.

Para afrontar este reto, la Oficina del Tasador del Condado de Los Ángeles ha invertido en un software avanzado de detección de aeronaves que analiza múltiples fuentes de datos para identificar la actividad aérea en los aeropuertos locales. Esta tecnología permite al Condado localizar y tasar aeronaves que anteriormente no estaban sujetas a impuestos, garantizando así un trato equitativo para todos los propietarios y una distribución justa de la carga impositiva.

“ Mi responsabilidad es asegurar que cada propiedad sujeta a impuestos se evalúe con precisión, para que nadie pague más de lo que le corresponde y nuestras comunidades reciban los ingresos a los que tienen derecho ”, declaró Jeffrey Prang, tasador del condado de Los Ángeles. “ Este es un claro ejemplo de cómo las inversiones en tecnología inteligente pueden mejorar la equidad, fortalecer el cumplimiento tributario y generar recursos para el bien público ”.

Desde que se puso en marcha el programa en enero de 2026, el nuevo sistema ha identificado cerca de 1000 aeronaves que no habían sido evaluadas previamente. Se prevé que estos hallazgos generen cerca de 2500 millones de dólares en valor catastral provenientes de evaluaciones no realizadas en años anteriores y más de 1000 millones de dólares en nuevas evaluaciones para el año fiscal 2026. En conjunto, se espera que estas evaluaciones generen aproximadamente 38 millones de dólares en ingresos adicionales por impuestos a la propiedad, fondos que apoyan a escuelas, ciudades, seguridad pública y otros servicios locales esenciales. Se prevé que esta cifra aumente a medida que continúen las investigaciones y los análisis.

Al modernizar la forma en que se identifican y evalúan las propiedades complejas y altamente móviles, la Oficina del Tasador del Condado de Los Ángeles está demostrando que las inversiones tecnológicas específicas pueden mejorar la eficiencia y proteger la base impositiva, garantizando la equidad para los contribuyentes y la estabilidad a largo plazo de los servicios públicos de los que dependen a diario los residentes del Condado de Los Ángeles.

Compartir esta nota