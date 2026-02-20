Si un carro sin conductor te choca, ¿Quién es el responsable?

Los vehículos autónomos ya no son una idea del futuro. Hoy circulan por calles de las ciudades más transitadas, transportando pasajeros sin un conductor al volante. Pero mientras la tecnología avanza a toda velocidad, no siempre la ley y la protección a las víctimas van al mismo ritmo.

“Como abogada especializada en accidentes automovilísticos, este es un nuevo fenómeno que estamos viendo en ciudades como Miami, Nueva York, Houston y Orlando. Y es importante, a medida que se haga más común, que los conductores sepan: si un carro sin conductor me choca, ¿a quién puedo responsabilizar?”, señala Jany Martínez-Ward, socia fundadora y directora de The Ward Law Group.

En un accidente tradicional, “el responsable es el seguro del culpable, no el individuo”.

“Aunque no haya conductor, el vehículo debe estar asegurado. Por lo tanto, el reclamo se hace en contra de ese seguro”, afirma la experta.

Entonces, los vehículos autónomos no son tan diferentes, ya que están asegurados de la misma manera, aunque entramos en un terreno legal complejo donde intervienen fabricantes, desarrolladores de software y grandes corporaciones tecnológicas con equipos legales poderosos.

“Lo que no ha cambiado es esto: las víctimas siguen sufriendo lesiones reales, gastos médicos reales y consecuencias en sus vidas. Muchas personas asumen erróneamente que, por tratarse de tecnología avanzada, estos accidentes son ‘inevitables’ o que no se puede hacer nada legalmente. Eso es falso”, añade.

Además, existe una preocupante falta de información pública. Las personas lesionadas no siempre saben que tienen derechos, ni cómo ejercerlos, especialmente cuando se enfrentan a compañías multimillonarias.

La innovación es importante. El progreso es necesario, pero no puede ser a costo de los derechos. Porque el futuro del transporte no puede construirse ignorando a quienes resultan heridos en el presente.

“Lo peor que pueden hacer las víctimas es quedarse de brazos cruzados. El primer paso —después de llamar al 911 y documentar el accidente— siempre debe ser contactar a un abogado de accidentes. Todas las semanas vemos cientos de casos en los que las víctimas pierden su derecho a compensación al no actuar dentro de los primeros 14 días”, lamenta Jany Martínez-Ward, experta de una de las mejores firmas con reclamaciones exitosas en Miami.

